La Vinotinto es un "aire fresco" para los venezolanos

Caracas, 1 jun (EFE).- En una nación golpeada por una crisis de abastecimiento de alimentos básicos y medicinas, así como por una oleada de protestas que ha dejado al menos 60 muertos, los triunfos de la Vinotinto en el mundial de fútbol Sub'20 de Corea del Sur se han convertido en "aire fresco" para los venezolanos.

Venezuela marcha con paso firme en la cita mundialista con cuatro triunfos sin derrotas, once tantos a favor y ninguno en contra.

El martes pasado venció 1-0 a Japón con un juego fluido y muy vertical, y se instaló merecidamente en los cuartos de final, donde ya espera a la selección estadounidense, que hoy vapuleó 6-0 a Nueva Zelanda.

"Estos triunfos son una buena noticia en medio de tanto drama que vivimos los venezolanos. Es un aire fresco para el país", dijo a Efe Walter Durán, un arquitecto de 25 años.

Con todo Durán, que se define como un fanático del club español Real Madrid, reconoció que no ha visto los partidos, que en Venezuela son retransmitidos durante la madrugada, porque "la hora no ayuda".

Tampoco conoce a la mayoría de los jugadores de la plantilla de Venezuela, aunque sí sabe quien es el ariete Adalberto Peñaranda, un jugador al que calificó como "grandioso", porque lo ha visto en partidos de LaLiga con el Granada y el Málaga.

En tanto que José Guillén, empleado de una empresa láctea estatal, dijo a Efe haber sentido "mucha emoción" cada vez que los juveniles de Venezuela consiguieron triunfos en Corea del Sur.

"Los chamos (jóvenes) le están echando un camión (se están esforzando)", señaló Guillén.

El repartidor de 24 años dijo que no ha podido ver en directo los partidos de Venezuela por el complicado horario, pero sí en diferido.

"Es emocionante lo que están haciendo. Yo no creí que le pudieran ganar a Alemania, aunque sé que se son buenos. Creí que podían empatar, pero ganarle a Alemania es un gran logro", indicó respecto del triunfo 2-0 de Venezuela ante los teutones en el debut.

Guillén, además, cree que los buenos resultados que han obtenido los juveniles deberían llevar al seleccionador Rafael Dudamel a pensar en una total renovación del equipo absoluto.

"La selección absoluta no parece tener la misma motivación, porque allí hay buenos jugadores, pero no ganan. Soteldo y Peñaranda deberían estar en la selección absoluta, y también otros, aunque no los conozco a todos", añadió.

Los triunfos de la selección Sub'20 también emocionan a jugadores consagrados, como el volante venezolano del Málaga Juan Pablo Añor, 'Juanpi'.

"Es una alegría, en estos momentos, para todos los venezolanos. Ellos están cumpliendo un sueño, y esperemos que lleguen a más y quien sabe si puedan quedar campeones del mundial", le dijo a Efe el jugador de 23 años.

Por su parte el atacante de 25 años del C.D. Nacional portugués, Fernando Aristeguieta, señaló hoy en una entrevista radial que la selección Sub'20 tiene "ilusionados" a los venezolanos, y que sería "muy bueno" darle una "alegría" al país, que atraviesa un complicado momento.

Pero para seguir ofreciendo alegrías, Venezuela debe vencer el domingo por los cuartos de final a los Estados Unidos, y alcanzar así las semifinales del torneo.

Los jugadores venezolanos han dicho en varias ocasiones que se sienten preparados para alzar el título, y que junto al arco en cero, es la única meta que se han trazado.

"La meta de nosotros es quedar campeones del mundial y darle esa alegría al país que tanto lo merece", dijo ayer el central Williams Velásquez, en un vídeo que difundió la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).