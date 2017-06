Márquez: "Valentino estará a un nivel alto este fin de semana"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no cree que la lesión de Valentino Rossi vaya a ser un inconveniente para el piloto italiano, del que ha asegurado que "estará a un nivel alto este fin de semana".

"El accidente no cambia nada y en los últimos entrenamientos del domingo se verá dónde está cada uno, pero no cambia nada; Lorenzo en Assen corrió con la clavícula rota, yo he corrido con los hombros tocados y a veces estar tocado o cuando te duele, te da una extra de motivación y te hace sacar un poco más", afirma el piloto de Repsol.

A pesar de encontrarse a 267 puntos del líder, su compatriota Maverick Viñales, el líder del equipo Repsol Honda reconoció que "el objetivo de cada carrera es el mismo y es cierto que ha sido un principio de temporada irregular, pero si con dos caídas estoy a 27 puntos del líder, estamos a tiempo de cambiar".

"El mundial es muy largo y ahora el principal objetivo es reencontrar la confianza con el tren delantero porque la velocidad la tenemos y a partir de ahí habrá que ver si podemos empezar a estar en el podio y buscar esa estabilidad que nos ha faltado al principio de 2017", manifestó Márquez.

Al recordar el final del pasado año, cuando le superó sobre la línea de meta Jorge Lorenzo, Marc Márquez señaló que esperaba que no volviese a suceder aunque "si es una Ducati la de detrás, puede ser, espero que no", recalcó.

"Al final llegamos mejor en lo que se refiere a la base de electrónica, el año pasado tuvimos un fallo con el sistema que evita la levantada de la rueda delantera, que no cortó, y habitualmente corta, así que hubo un fallo de electrónica pero este año es más estable y de motor estamos mejor que el año pasado", afirmó el piloto de Repsol Honda.

Sobre los entrenamientos que realizó la pasada semana en Barcelona, Marc Márquez explicó que su objetivo fue "reencontrar la confianza con el tren delantero, que es una de las cosas que he perdido y que más me ha costado al principio de la temporada".

"Falta confirmar que aquí va bien, pero fue positivo y el nuevo neumático también, para mí sólo tiene puntos positivos y creo que es una buena decisión, en general creo que todos los pilotos estaban contentos, también los pilotos Ducati, así que veremos aquí como va", incidió Márquez.

El vigente campeón el mundo del equipo Repsol Honda manifestó que su intención es "seguir mejorando para luchar por la victoria el domingo".