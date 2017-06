Newell's, tercero en la Liga, suspende entrenamiento por sueldos adeudados

Los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's Old Boys, tercero en la Liga argentina detrás de Boca Juniors y River Plate, decidieron suspender el entrenamiento de este jueves por no haber cobrado sus sueldos"Hoy, debido a las reiteradas mentiras e incumplimientos de la comisión directiva, nos vemos obligados a tomar la decisión que muchas veces evitamos. El cuerpo técnico y nosotros (plantel profesional) decidimos no entrenar", explicaron los jugadores en un comunicado.

"El fútbol es un juego de equipo y como todo deporte de estas características necesita de una herramienta fundamental: la lealtad. (...) Consideramos fundamental erradicar el engaño. Necesitamos que la palabra y la acción caminen juntas", añade el texto.

Los jugadores reclaman hace meses por sueldos adeudados e incluso debieron entrenarse con sus propias ropas en varias oportunidades porque los empleados del club hicieron huelga por el mismo motivo.

A falta de cuatro jornadas para el final de la Liga, el equipo rosarino es tercero con 48 puntos, detrás del líder Boca Juniors, que tiene 53 unidades, y su escolta River Plate, que tiene 52.

"Luego de un año de competencia hemos sido leales a nuestro club con la única herramienta que contamos, el juego. Después de 26 fechas solo dos equipos han accionado mejor que nosotros en el torneo. Sin embargo, nuevamente nos encontramos ante una situación difícil de sostener", precisa el comunicado.

José Menchón, secretario de Newell's Old Boys, admitió hoy al canal TyC Sports que el club "no pudo cumplir nuevamente en tiempo y forma" con los pagos.

"Estamos preocupados por la situación, lamentamos profundamente que hayamos llegado a esta instancia. No somos mentirosos, se originan desajustes", sostuvo.

"No pudimos cumplir porque generamos compromisos en base a los compromisos que otros tenían con nosotros. Cuando no pueden cumplir se genera esta situación. Newell's está en una situación financiera complicada", justificó.

El directivo dijo que se habían comprometido a abonar los sueldos adeudados con el dinero que iba a ingresar por la transferencia de un jugador, pero que dicho dinero "lamentablemente no llegó".

"No mentimos, siempre confiamos en que vamos a poder cumplir. La palabra mentiroso suena muy fuerte. El que miente se esconde, nosotros no nos escondemos", afirmó.

Newell's Old Boys visitará este sábado a Unión de Santa Fe en la vigésima séptima jornada de la Liga argentina. EFE.