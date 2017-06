El Atlético, continuidad, cedidos y cantera hasta enero

La resolución negativa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) prohibirá inscribir fichajes en el próximo mercado veraniego al Atlético de Madrid, obligado a la continuidad en su plantilla, a la vuelta de algún cedido y a mirar a la cantera para competir en el primer tramo del curso hasta el mes de enero.

Madrid, 1 jun (EFE).- La resolución negativa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) prohibirá inscribir fichajes en el próximo mercado veraniego al Atlético de Madrid, obligado a la continuidad en su plantilla, a la vuelta de algún cedido y a mirar a la cantera para competir en el primer tramo del curso hasta el mes de enero.

Hasta entonces no podrá reforzarse, aunque el club ha anunciado su intención de negociar y contratar futbolistas ahora con vistas a la apertura del periodo de fichajes invernal -enero de 2018-, cuando ya sí podrá formalizar las fichas de nuevos jugadores, al estilo de lo que hizo el Barcelona en el pasado con Arda Turan y Aleix Vidal.

"Nuestra planificación deportiva para la próxima temporada ha contemplado en todo momento los dos escenarios que podían darse una vez que el TAS emitiese su decisión. El club avanzará a partir de este momento en las negociaciones necesarias para formalizar operaciones con el objetivo de inscribir jugadores desde el 1 de enero, cuando se abra la próxima ventana en la que estaremos autorizados por FIFA para dar de alta nuevas licencias", anunció.

Hasta entonces, afrontará el curso con la continuidad de la mayoría de su plantilla, en la que, a día de hoy, dispone de 22 hombres, pendiente de qué sucede con el francés Antoine Griezmann, si amplía contrato -el actual termina en 2021- y continúa en el Atlético o se va al Manchester United, y de la renovación más que probable por un año de Fernando Torres, con el que cuenta Diego Simeone y que ya ha manifestado su deseo de quedarse en el club.

Veintidós contando con Griezmann y Torres, pero no con el portugués Tiago Mendes, que ya ha anunciado que no seguirá jugando en el Atlético, aunque sí posiblemente en un cargo en el club. Su contrato como futbolista termina el 30 de junio y no se prolongará. "Llegó mi momento. No puedo engañarme a mí, ni a nadie", anunció minutos después del último duelo oficial de este curso contra el Athletic.

Es la única baja confirmada hasta ahora. Hay alguna más probable, como el italiano Alessio Cerci, por el que pugna el Bolonia y que apenas ha jugado 50 minutos en este curso a las órdenes del argentino Diego Simeone después de superar una lesión de rodilla que le mantuvo fuera de la competición hasta el pasado mes de diciembre, o el portero portugués André Moreira, toda la campaña sin minutos.

Con la prohibición de inscribir jugadores nuevos, que no quiere decir que el Atlético no pueda fichar ahora para el mes de enero, el resto apuntan a la continuidad en la plantilla. Son un total de 20 jugadores, incluido el argentino Augusto Fernández, que ya estará listo, según las previsiones, para la pretemporada, después de la lesión de rodilla que le ha mantenido de baja desde septiembre.

En esa nómina hay dos porteros (Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá, además del canterano Bernabé Barragán si sale Moreira) y siete defensas: los laterales derechos Juanfran Torres y Sime Vrsaljko, el izquierdo Filipe Luis y los centrales Stefan Savic, José María Giménez, Diego Godín y Lucas Hernández, que también puede desdoblarse para jugar por la izquierda, como ya lo ha hecho.

A la vez, dispone de siete centrocampistas (los medios centros Gabi Fernández y Augusto Fernández, los polivalentes Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thomas Partey, que pueden jugar por el centro o por la banda, el extremo Yannick Carrasco y Nico Gaitán), ocho si se cuenta a Cerci, y cuatro delanteros: Griezmann, su máximo goleador los últimos tres años, Torres, Ángel Correa y Kevin Gameiro.

"Tenemos una plantilla que, a pesar de las dificultades y lesiones de este año, ha sabido trabajar, darlo todo y llegar a nuestro objetivo en la Liga y a las semifinales en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey", reivindicó el lunes Saúl Ñíguez, tres días de antes de conocerse este jueves la decisión del TAS.

El Atlético, al mismo tiempo, tiene once cedidos de los que puede disponer. Alguno se quedará en el equipo, pero la mayoría saldrán de nuevo. No volverá el francés Theo Hernández, porque su destino está ya en el Real Madrid, pero sí el resto, aunque luego no se queden, algunos con mejores rendimientos que otros en la última temporada.

El extremo senegalés de 20 años Amath, con el Tenerife, ha sido titular casi indiscutible en el conjunto canario en la Liga 1/2/3, con 34 encuentros disputados, 30 de inicio, y doce goles. Es el mejor artillero de su equipo, que es cuarto en la clasificación y que está a un paso de jugar la promoción de ascenso a Primera.

También ha destacado la temporada del extremo portugués Diogo Jota, de 20 años, fichado el pasado verano por el Atlético y cedido un año al Oporto, con una opción de compra para el club luso que no va a ejercer. Ha jugado 27 partidos de Liga, con ocho tantos, y ocho de la Liga de Campeones, con una diana, con el equipo blanquiazul.

El delantero Héctor Hernández ha anotado 20 goles para el Albacete, campeón de su grupo en Segunda División B y que se juega el ascenso a Segunda, mientras que la irregularidad ha sido evidente en los argentinos Luciano Vietto y Matías Kranevitter en el Sevilla. Los dos han jugado 14 duelos de titular en 38 jornadas; el ariete con una aportación de seis tantos concentrada al comienzo del curso.

El lateral Guilherme Siqueira finaliza su cesión al Valencia, con el que ha jugado diez partidos en esta Liga, al igual que Javi Manquillo en el Sunderland, con el que ha disputado una veintena de encuentros en la 'Premier', en la que su equipo perdió la categoría. También el medio Bernard Mensah ha estado por encima de los 20 choques en esta campaña en su préstamo al Vitoria de Guimaraes.

Mucho menos han jugado el portero argentino Axel Werner con el Boca Júniors, el central uruguayo Emiliano Velázquez con el Braga y el delantero colombiano Rafael Santos Borré con el Villarreal -un solo partido de titular en la Liga, en la que ha marcado dos goles-.

La otra vía posible para completar la plantilla es la cantera. Del filial, que ha ascendido a Segunda División B, han subido varios jugadores al primer equipo para entrenamientos y convocatorias este curso, como los defensas Rafa Muñoz, Alberto Rodríguez o Andrés Solano; los medios Keidi Baré, Caio Henrique, Rubén Fernández, Roberto Olabe o Juan Moreno o los delanteros Mohamed Zaka y Nicolás Schiappacasse, además del portero Bernabé, habitual a las órdenes del argentino Diego Simeone en las sesiones de esta temporada.