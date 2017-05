La campeona mundial Monserrat Alarcón dice que le interesa el cinturón paja

La mexicana Monserrat Alarcón, campeona de mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), dijo hoy estar interesada en el título de peso paja, pero por ahora se concentra en regresar a los entrenamientos tras sufrir una herida el mes pasado.

"Sí, me interesa ganar el cinturón de la división paja, no me costaría bajar de peso", dijo la monarca en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Alarcón, de 22 años, derrotó el pasado 29 de abril a la japonesa Nana Yoshikawa y se hizo se su primer título mundial, pero en el combate recibió un cabezazo y sufrió una herida cerca del ojo que necesito seis puntadas.

"El médico me indicó dos meses de reposo, aún hay inflamación y duele si me tocó, pero espero regresar bien y mantenerme mucho tiempo como campeona mundial", señaló la peleadora luego de recibir el cinturón por parte de la OMB.

Monserrat es considerada una de las figuras más prometedoras del boxeo de mujeres en México.

A pesar de su baja estatura posee una gran técnica y una demoledora pegada, además de que, según dijo a Efe su entrenador Agustín Vázquez, es una pugilista entregada a los entrenamientos y eso siempre contará a su favor.

Hacia finales de año, la peleadora debe celebrar un combate obligatorio, probablemente contra su compatriota Arely Muciño, número uno de la clasificación, pero su promotor, Héctor García, habló de la posibilidad de organizar antes un pleito opcional.

"Ninguna boxeadora puede hablar por adelantado y no sé si le ganaré a Muciño, acabo de vencer en su país a Nana Yoshikawa que no es cualquier boxeadora y confío en defender muchas veces la faja", aseveró.

Aunque posee un estilo elegante, ante Yoshikawa la mexicana cambió su estilo de pelea con golpes volados a la cara para sacar provecho de la poca defensa de la asiática que recibió castigo desde el primer asalto.

"Llegar a campeona mundial cuesta, pero más difícil será mantenerme y debo prepararme mejor", puntualizó.