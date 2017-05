Me reuní una o dos veces con Martorelli: Mauricio Cárdenas

El ministro Mauricio Cárdenas confirmó que en “una o dos ocasiones” se habría reunido con Eleuberto Martorelli, el presidente de Odebrecht vinculado al escándalo internacional de sobornos a varios Gobiernos de países en todo el mundo.

“Hay que recordar el papel que juega el Ministerio de Hacienda en las concesiones de infraestructura. Toda concesión requiere un cierre financiero, bien sea a través de los instrumentos que tenemos como la Financiera de Desarrollo Nacional, o la posibilidad de financiar los proyectos en dólares. Yo me he reunido con prácticamente todos los concesionarios que han recibido los proyectos de las 4g. En este caso particular, a raíz del contrato de Navelena”, dijo Cárdenas.

Y añadió que esas reuniones son normales. “No tengo la certeza de cuántas reuniones son. Creo que fueron una o dos, pero lo he hecho con todos los concesionarios que recibieron contrataciones”.

El expresidente de Odebrecht está siendo investigado en Brasil por el mega escándalo de corrupción en América Latina. Recientemente la Procuraduría de ese país anunció una posible reserva que no permitiría saber los detalles del modus operandi y los directos implicados.