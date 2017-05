Reintegrados critican servicio de la salud en zonas veredales

En la zona veredal de Montañita hay 18 reintegrados que esperan una remisión, pero deben hacer fila porque otros 10 están pendientes de atención en el hospital de Florencia, Caquetá.

Aseguran que los dos funcionarios, a veces uno, que permanecen en la carpa de asistencia, no logran cubrir las necesidades básicas de por lo menos 350 reintegrados y la población civil de la vereda.

“La situación es muy difícil, tuvimos un compañero que sufrió una crisis y quien debió asistirlo no estaba y cuando llegó no quedó de otra que remitirlo a otro lado porque no tenía como tratarlo”.

Debieron conformar, como lo hacían en la selva, las brigadas de enfermeros, pero aún con la experiencia de la guerra es resulta muy difícil cubrir todas las necesidades.