Vizquel no quiere "más muertes ni que ruede más sangre" en calles venezolanas

Bogotá, 31 may (EFE).- El mánager de la selección de béisbol de Venezuela, Omar Vizquel, expresó hoy su angustia por la integridad de los jóvenes que se han manifestado en las calles en los últimos dos meses en su país, donde al menos 62 personas han muerto, y aseguró que no quiere "más muertes ni que ruede más sangre".

"A los chamos (jóvenes) es difícil hablarles, porque ellos luchan por su libertad, por sus derechos. Simplemente les pido que tengan mucho cuidado de la manera en la que van a enfrentar a ese régimen, porque es muy difícil", aseguró en entrevista telefónica con Efe desde la ciudad estadounidense de Kansas.

"No queremos más muertes, ni que ruede más sangre. Todo lo que se habla entre peloteros es de eso, nos duele lo que está pasando", destacó el también 'coach' de primera base de los Tigres de Detroit.

Aseguró que a diario vive, por medio del testimonio de sus familiares, el drama de lo que ocurre en Venezuela, en medio de las manifestaciones de calle en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

"Siempre se encuentran con una pelea, un alboroto en las calles, bombas lacrimógenas, tienen que estar con mucha cautela".

El exgrandeliga caraqueño, de 50 años, hizo un llamado a las autoridades venezolanas: "No queremos más represión en las calles, ese ha sido el mensaje que hemos tratado de rodar en las redes sociales, no queremos que sigan atacando a los ciudadanos, no queremos ver más sangre rodar, ni a los seres maltratados".

Asimismo, contó sobre la labor que ha adelantado para colaborar con su país mediante el envío de zapatos y medicinas, además realizando campaña de recolección de otros enseres necesarios por medio de las redes sociales.

El ganador de once Guantes de Oro en las Grandes Ligas ha estado también muy pendiente de la destacada actuación que ha tenido la selección Vinotinto en el Mundial de Fútbol Sub'20 de Corea del Sur.

"Me enteré que clasificaron para ir a los cuartos de final, algo que nos tiene muy contentos porque el fútbol en Venezuela es una esperanza grande para muchos muchachos jóvenes que quieren emprender carrera internacional", manifestó.

"Viendo a estos muchachos dando el todo por el todo y poniendo el nombre de nuestro país en alto es un incentivo para todos nosotros que estamos acostumbrados a ver los triunfos de diferentes deportistas, ellos están luchando muy duro para traerle algo muy grande a Venezuela", concluyó.