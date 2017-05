Jefe de FARC pide a campesinos no escuchar "cantos de sirena" de disidencia

El número dos de las FARC, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", pidió hoy a los campesinos del departamento del Guaviare, en el sureste del país, desoír los "cantos de sirena" de la disidencia de esa guerrilla que opera en esa zona, donde proliferan los cultivos de coca.

Márquez formuló la petición en un acto de sustitución de cultivos ilícitos con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el caserío de Charras, donde está una de las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en la que unos 270 guerrilleros de las FARC se preparan para dejar las armas y desmovilizarse.

"Les pido no escuchar los cantos de sirena, y ustedes saben a qué me refiero. A 30 minutos de aquí está la mal llamada disidencia que los invita a seguir con los cultivos", aseguró en referencia al Frente Primero de esa guerrilla, que no acepta el acuerdo de paz firmado por las FARC con el Gobierno.

A esos disidentes atribuyó el Gobierno el secuestro el pasado 3 de mayo de Harley López, un funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), después de participar en una reunión sobre erradicación de cultivos ilícitos con campesinos de Barranquillita, un remoto caserío de Miraflores, también en el Guaviare.

Hasta ahora no se sabe nada del paradero del funcionario de la ONU, de nacionalidad colombiana.

En el acto con Santos y la comunidad de Charras, Márquez subrayó el compromiso de las FARC "para cerrar el proceso de dejación de armas", que debe concluir el próximo 20 de junio, según la ampliación del calendario pactado con el Gobierno el pasado lunes.

"Estamos dispuestos a afrontar todo lo que sea necesario para consolidar este proceso", dijo Márquez, que fue jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz con el Gobierno en La Habana.

Al acto también asistió otro líder guerrillero, Félix Muñoz Lascarro, alias "Pastor Alape", quien dijo a la comunidad de Charras que "la paz es con la participación de todos los colombianos, la paz se construye en las regiones".