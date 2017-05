Save the Children clama protección para 700 millones de niños en peligro

Por 700 millones de niños en peligro de perder la vida, y de ellos seis millones a punto de perecer por no tener alimentos en el Cuerno de África, es que Save the Children lanzó hoy su informe global en el que clama a todos los estados impedir que se le siga "robando" la infancia a estas víctimas.

Panamá, 31 may (EFE).- Por 700 millones de niños en peligro de perder la vida, y de ellos seis millones a punto de perecer por no tener alimentos en el Cuerno de África, es que Save the Children lanzó hoy su informe global en el que clama a todos los estados impedir que se le siga "robando" la infancia a estas víctimas.

La directora para América Latina y el Caribe de la organización no gubernamental Save the Children, la estadounidense Victoria Ward, dijo en una entrevista con Efe que, con datos "de fuentes oficiales", se midieron "ocho parámetros" para ubicar a 172 países en su Informe sobre la niñez en el mundo 2017, titulado "En deuda con la niñez", en el que Panamá quedó ubicado en el escaño 99.

Las puntuaciones del Índice de peligros para la niñez reflejan el nivel medio de desempeño en un conjunto de indicadores relacionados con la salud, la educación, el trabajo, el matrimonio, los partos y la violencia infantiles, explicó.

Ward, doctora en Salud Pública, expuso que las disparidades económicas "que roban la infancia" a los niños no son ajenas a países desarrollados o en desarrollo, solo que en unos se nota más que en otros, porque, además de ser un asunto de recursos, es más "visible" la violencia armada que la violencia económica, pero ambas "matan".

"Les pedimos a todos los estados destinar más recursos a la infancia, protegerla, garantizarle sus derechos y que toda la sociedad se involucre", apuntó.

Reconoció que "aunque es un problema global, la solución es nacional, no se puede calcular un promedio de recursos sin considerar cada situación".

La especialista acaba de volver de la zona de conflicto en Oriente Medio.

Expresó que en América Latina, donde hay al menos 7 millones de niños desplazados, el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) presenta una situación de "similares características" con el Oriente Medio, "aunque no esté en guerra".

"Nuestra región tiene la mala fama de ser la más violenta, lo que nos preocupa es que los índices son mucho más altos que en otras partes del mundo (...), las maras que existen en Centroamérica son uno de los factores grandes, el narcotráfico, el tráfico humano" los "exponen a violencia extrema a los niños", argumentó.

Esa violencia "también ha costado vidas de voluntarios de Save the Children", apuntó sin dar cifras. Son personas que se involucran para capacitar a líderes de las comunidades en riesgo o en conflicto y con las autoridades, para llevar su labor de capacitación y protección para la infancia.

Ward dijo que los activistas "logran entrar a las áreas controladas por las pandillas" en El Salvador, para brindar capacitación a los dirigentes locales y asistencia humanitaria, conscientes que muchas veces "ni la policía" ingresa a esos barrios.

La ONG encontró que solo en 37 países, de los 172 que midió, se estableció que "pocos niños y niñas están perdiendo su niñez", y este grupo está encabezado por Noruega, mientras España está de 14 y el puesto 36 es de EE.UU. y el 37 de Rusia.

Panamá, en el lugar 99, está en el segundo grupo -del 38 (Kuwait) al 111 (Ghana)-, definido como donde "algunos niños y niñas se están perdiendo su niñez".

Allí también están Bahamas (54), Barbados (59), Cuba (61), Costa Rica (66), Argentina (67), Trinidad y Tobago (71), Jamaica (73), Uruguay (74), Surinam (81), Brasil (89), México (90), Ecuador (95), Belice (98), Paraguay (102), Perú (103) y Nicaragua (109).

El tercer grupo: "Muchos niños y niñas se están perdiendo su niñez" va del 112 (Birmania) al 153 (Guinea Ecuatorial) e incluye a los latinoamericanos Bolivia (114), Colombia (118), República Dominicana (120), Haití (121), Venezuela (125), El Salvador (126), Honduras (142) y Guatemala (147).

"La mayoría de los niños y las niñas se están perdiendo su niñez" empieza con el peldaño 154 (Benín) y cerrada por Níger (172) y todos los integrantes de este último grupo son naciones africanas, precisa el Índice.

Globalmente, la ONG calcula que 263 millones de niños y niñas no asisten a la escuela; 168 millones trabajan, la mitad en empleos "peligrosos"; 156 millones menores de cinco años sufren retraso del crecimiento y 40 millones de niñas entre 15 y 19 años viven en pareja o casados.

Además, 8 millones de 0 a 19 años mueren al año, de los cuales el 75 % tienen menos de 5 años, y más de 75.000 menores de 20 años fueron asesinados en 2015.