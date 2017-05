Mujica: La política debe aportar la justicia social que falta al capitalismo

El expresidente de Uruguay, José Mujica, afirmó hoy que la política debe aportar la justicia social que le falta al capitalismo en un seminario sobre el futuro del trabajo, organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y celebrado en la capital chilena.

"Debe haber un interés de la sociedad en el bien común. El capitalismo no lo va a hacer porque está en su naturaleza ser depredador. Es la política la que debe aportar la justicia social que le falta al capitalismo", destacó Mujica.

El exmandatario de Uruguay (2010-2015) pidió no elegir como representantes del pueblo a aquellos que les gusta demasiado el dinero.

"No hay que elegir a los que les gusta demasiado la plata. Hay que combatirlos. Que se pongan a generar plata y no se metan en política porque la desacredita y es la única que nos distingue como especie para avanzar", afirmó.

Y añadió: "Hay que escoger a los que sienten que los logros sociales son suyos, que creen en la política como una función de carácter colectivo".

El exguerrillero tupamaro -movimiento radical por cuya pertenencia pasó casi quince años en prisión- explicó que concibe esta contraposición entre capitalismo y política como un "enfrentamiento" y sostuvo que el objetivo de esta tendencia económica es simplemente multiplicar el valor de los bienes.

"Solo quiere cuadrar los números, no le pidamos igualdad social. Por eso los trabajadores tienen que tener una posición política que les permita defenderse y tener conciencia de esta realidad", incidió.

Mujica puso como ejemplo la situación de su país, Uruguay, en el que resaltó que hace años se tomaron las decisiones políticas adecuadas para proteger a la sociedad.

"Fuimos el primer país del mundo que estableció derechos para los trabajadores, en considerar a los sindicatos como los abogados del pobre, de forma que el capitalismo no afectó tanto y eso contribuyó a crear una sociedad rica en bienes públicos. Hubo un reconocimiento profundo del trabajo y la distribución de sus frutos como la madre de las políticas sociales para generar igualdad", dijo.

Y agregó que "así empieza un mundo de más equidad, menos concentración de la riqueza, más justicia social. Al capital hay que decirle 'frene querido, voy a tener que meter mano al bolsillo para tapar agujeros'. Alguien tiene que pararlo porque somos muy depredadores. Ese es el papel de la política".

Además, Mujica criticó la falta de liderazgo de las instituciones políticas e insistió en que estas deben conducir el mundo.

"Hemos generado una civilización global de la cual somos prisioneros porque no tiene conducción política. Creo que este es el peor cataclismo de nuestro tiempo. Tendríamos que estar discutiendo medidas sobre economía global o el cambio climático. Tendríamos que estar tomando decisiones y no lo hacemos", aseguró.

El ex mandatario uruguayo aseveró que el poder se ha trasladado desde los gobiernos a las empresas transnacionales, que son las que ahora mismo manejan el mundo.

"Sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Podríamos acabar con el hambre y la miseria en el mundo. Sin embargo, esta discusión no se puede dar porque no hay nadie con capacidad de decidir en ningún lado. Las Naciones Unidas (ONU) no hacen nada por impotencia política y se ahogan en burocracia", opinó.