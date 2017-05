La canción "Liar, Liar" contra Theresa May se sitúa entre las más escuchadas

La canción "Liar, Liar GE 2017" del músico londinense Captain Ska, en la que se cuestionan las promesas de la líder conservadora y primera ministra británica, Theresa May, ha llegado a lo más alto de las listas de éxitos en el Reino Unido.

La canción, lanzada la semana pasada por el grupo de activistas Asamblea popular contra la austeridad, ya ha sido este martes número uno en la plataforma musical digital iTunes, gracias a las descargas de los ciudadanos, y se espera que el viernes corone la Lista oficial de sencillos del Reino Unido.

En esta lista oficial, donde actualmente es número tres, compite por el número uno con la popular versión de Justin Bieber del "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El ascenso de la canción, que llama mentirosa a la jefa del Gobierno, ha sido posible por las decenas de miles de descargas de miembros del público, ya que las estaciones de radio británicas han rechazado ponerla al considerar que rompería las reglas de neutralidad durante la campaña electoral.

En el vídeo, que han visto más de un millón de personas en YouTube, aparecen extractos de intervenciones públicas de May y sus ministros intercaladas con el estribillo "She's a liar, liar, you can't trust her, no, no, no" (Es una mentirosa, mentirosa, no puedes confiar en ella, no, no, no).

"Diciendo que son fuertes y estables no podrán disimular, no nos van a tomar el pelo", dice la canción, al tiempo que aparecen cifras de recortes en los servicios públicos y promesas incumplidas por los conservadores.

"Enfermeras que pasan hambre, escuelas en declive, no reconozco este país mío roto", prosigue.

Captain Ska lanzó por primera vez el pegadizo tema, con letra parecida, en 2010, en respuesta al Gobierno de coalición entre los "tories" y los liberaldemócratas, y entonces llegó al número 89 de las listas de éxitos.

La Asamblea popular contra la austeridad ha dicho que todos los ingresos por la canción antes de las elecciones del 8 de junio se destinará a bancos de comida de todo el país así como a la propia organización.