Bombardeos egipcios en Libia, muestra de fuerza y apoyo a su aliado Hafter

El Cairo, 31 may (EFE).- Los recientes bombardeos del Ejército egipcio contra bases terroristas en Libia, en respuesta al atentado del pasado viernes contra cristianos en el sur de Egipto, son una muestra de fuerza por parte del presidente Abdelfatah al Sisi y de apoyo a su aliado, el general Jalifa Hafter, según los analistas.

El experto en Libia del Centro egipcio Al Ahram, Ziad Akl, explicó a Efe que con los ataques Egipto quiso mostrar su capacidad de reacción con una "respuesta rápida" ante la muerte de 29 ciudadanos, parecida a la que se produjo cuando en febrero de 2015 fueron asesinados en Libia 21 trabajadores egipcios coptos.

Para Akl, además de esta muestra de fuerza, Egipto quiere "maximizar el beneficio (de los bombardeos) y facilitar un avance" del denominado Ejército Nacional Libio, capitaneado por el general Jalifa Hafter, hombre fuerte del este del país.

La incursión, que tuvo como objetivo la ciudad de Derna (noreste) y la zona de Yufra (sur) -según los analistas-, fue lanzada en coordinación con la aviación de Hafter.

Egipto ha pedido reiteradamente que se levante el embargo de armas impuesto por la ONU a Libia y el Al Sisi abogó por ello en un encuentro con Hafter en El Cairo el pasado 13 de mayo, en el que calificó las fuerzas del general como "un pilar fundamental para eliminar el terrorismo".

Por su parte, la analista del centro internacional Crisis Group, Claudia Gazzini, consideró que la intervención de Egipto es un "claro mensaje de apoyo a Hafter", dirigido a los actores del conflicto libio, pero sobre todo a la población egipcia.

Los aviones egipcios golpearon a milicias libias que luchan contra el general, detalló Gazzini, quien señaló que para El Cairo "todos los grupos islamistas son iguales", por lo que cualquier objetivo perteneciente a estos es "legítimo".

La aviación egipcia bombardeó supuestos campos de entrenamiento del radical "Majlis al Shura" en las afueras de Derna, después de que Al Sisi acusara al Estado Islámico (EI) de estar detrás del tiroteo contra un autobús de peregrinos coptos y que el propio EI reivindicara el asalto a través de un comunicado.

Por ello, para Gazzini los bombardeos "no resuelven el problema egipcio, porque no existe un vínculo directo entre el ataque y estos", opinión compartida por Akl, quien destacó que "no reducirán el nivel de amenaza que viene desde el oeste", a través de la frontera libia.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Americana en El Cairo (AUC) Ibrahim Awad también planteó dudas sobre la eficacia de la operación militar egipcia en Libia, porque "los orígenes de la cuestión terrorista son internos".

El del viernes fue el tercer ataque terrorista del EI contra la comunidad copta (10 % de la población egipcia), después del atentado suicida de diciembre de 2016 contra una iglesia de El Cairo y las explosiones coordinadas contra dos templos de las localidades de Tanta y Alejandría (norte) en el domingo de Ramos de este año, que causaron en total casi 80 muertos.

"La prioridad (de Egipto) es poner fin a estos actos bárbaros", aseguró Awad, por lo que sería necesario "intervenir en la educación y la cultura, sobre todo respecto al tratamiento de los cristianos, y en contra del discurso sectario y de odio" que existe desde la década de 1970.

El politólogo señaló, además, que el asalto aéreo egipcio fue posible gracias a "la ausencia de un Estado en Libia" y añadió que el precio político que podría pagar El Cairo por esta intervención "no es alto", porque en estos momentos hay otras cuestiones "prioritarias" en la agenda nacional de Egipto.

Tras la incursión, varias potencias como Rusia y Francia han insistido en su apoyo a la lucha antiterrorista egipcia, y tan solo el Gobierno libio apoyado por la ONU, y no reconocido por Hafter, se adelantó a condenar esa acción.