El papa dice que no es cristiano sembrar amargura y pide derrochar esperanza

El papa Francisco aseguró hoy que "sembrar amargura y perplejidad" no es cristiano e instó a los fieles a "derrochar esperanza" con los más necesitados, durante la catequesis que pronunció en la audiencia general.

"El cristiano puede sembrar amargura y perplejidad pero eso no es cristiano, si tú haces eso, no eres un buen cristiano. Siembra esperanza, siembra perfume de esperanza y no vinagre de amargura y desesperanza", recomendó el pontífice.

Francisco llamó a los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a "derrochar esperanza" con "los descartados, necesitados y los que más sufren".

Entre estas personas, dijo en su catequesis, los cristianos están llamados a ser "consoladores y defensores".

El papa centró sus palabras en la esperanza cristiana, que definió como "un viento que nos empuja hacia adelante" y que no permite el conformismo ni los pueblos "sedentarios".

Volvió a ahondar en este tema durante su mensaje en lengua española, al asegurar que "llenos de confianza, seremos capaces de afrontar cualquier tribulación y de ser sembradores de esperanza entre nuestros hermanos".