Putin reprocha a la OTAN que se invente "amenazas imaginarias" de Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, reprocha a los países de la OTAN que se inventen "amenazas imaginarias procedentes de Rusia", y también a la prensa occidental que haya especulado sobre piratas informáticos rusos que se inmiscuyeron en las campañas de Estados Unidos y Francia.

En una entrevista publicada hoy por el diario francés "Le Figaro", Putin afirma que esas supuestas amenazas "os las habéis inventado vosotros mismos (los occidentales). Os asustáis vosotros mismos", y todo a partir de "datos imaginarios".

A la OTAN le critica haberse ampliado hasta las fronteras de Rusia pese a que -asegura- los políticos occidentales habían garantizado cuando desapareció la Unión Soviética que no se extendería hacia los países del este de Europa.

En concreto, señala que se habrían evitado los problemas actuales que derivan de la creación del escudo antimisiles estadounidense en Polonia y Rumanía, que "crea forzosamente una amenaza" para las fuerzas rusas y "rompe el equilibrio estratégico, lo que es extremadamente peligroso para la seguridad internacional".

En cuanto a las informaciones sobre una operación de pirateo informático ruso durante los comicios presidenciales estadounidenses del pasado año, Putin las califica de "ficción" y sostiene que lo que hay detrás es "el deseo de los que perdieron las elecciones de remediar su situación acusando a Rusia de injerencia".

"Rusia -insiste- no ha pirateado nunca. No lo necesitamos. No tiene ningún interés. ¿Para qué?".

En la entrevista, efectuada con ocasión de la visita del presidente ruso a Francia el pasado lunes para reunirse con su homologo francés, Emmanuel Macron, Putin defiende su acción en el conflicto sirio y cuenta que ambos están de acuerdo al menos en la cuestión de organizar convoyes humanitarios.

Sin embargo, niega las acusaciones occidentales de que el régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, haya utilizado armas químicas y repite que el futuro de este dirigente debe estar únicamente en manos de su pueblo, y no del exterior.

Hace hincapié en que, de acuerdo con sus informaciones, "no hay ninguna prueba de la utilización de armas químicas por Al Asad" en el ataque que se le atribuye en el norte del país a comienzos de abril.

A su parecer, las acusaciones contra el líder sirio pretenden "justificar y mantener las presiones, incluidas militares" contra él.

Para Putin, la prioridad en Siria es establecer "zonas de desescalada" para que se pueda poner en marcha una reconciliación política con una nueva constitución y la celebración de elecciones.

En cuanto al este de Ucrania, el presidente ruso sostiene que "es un conflicto interno de Ucrania", del que culpa a la que califica de "toma del poder constitucional" de febrero de 2014, cuando fue destituido el entonces presidente, el prorruso Víctor Yanukóvich.

"Ahí está la fuente de todos los problemas", señala antes de considerar que el problema no es la actitud de Moscú en apoyo de los independentistas de las regiones orientales -como dicen los occidentales- sino "las autoridades de Kiev".

A ellas les reclama que retiren las fuerzas armadas de la línea de cese el fuego, la entrada en vigor de la ley sobre el estatuto de autonomía para las regiones del este y el fin de su bloqueo económico.