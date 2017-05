Jefe de la inteligencia australiana culpa del terrorismo al radicalismo suní

El jefe de Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO, sigla en inglés), Duncan Lewis, culpó hoy del terrorismo islamista al radicalismo suní y defendió el programa de acogida de refugiados en Australia.

"Es la propaganda del extremismo islámico suní lo que los empuja a la radicalización, no porque sean refugiados", declaró Duncan Lewis a la emisora ABC.

Lewis respondió así a la ola de críticas por algunos sectores conservadores de su país después de que le dijera a la líder del partido Una Nación, Pauline Hanson, que el programa de refugiados de Australia no es la causa del terrorismo, al comparecer la semana pasada ante un comité del Senado australiano.

El jefe de la inteligencia defendió los procedimientos para hacer el escrutinio de los antecedentes de los solicitantes de asilo, así como el régimen de control de fronteras australiano.

"Si ASIO no ve un vínculo entre los refugiados y los terroristas estamos en un mayor peligro del que pensé", comentó después en las redes sociales el senador Malcolm Roberts, del partido Una Nación, que pretende que se prohíba la entrada de musulmanes en Australia.

Lewis aclaró que, de los miles de refugiados que han entrado a Australia en las últimas décadas, solamente "unos cuantos de ellos (refugiados) son investigados por la ASIO o han estado implicados en la planificación de actos terroristas".

Sin embargo, el número uno de ASIO, la agencia de inteligencia doméstica, admitió que tres ataques terroristas mortales, de los 12 que se han registrado en Australia en los últimos años, fueron perpetrados por refugiados o sus descendientes.

"No he dicho que no hay terroristas que hayan sido refugiados (...) la razón por la que son terroristas no es porque sean refugiados sino por la interpretación violenta y extremista del islam suní que han adoptado", acotó a la ABC.

Entre los ataques terroristas más trágicos se cuenta la toma con rehenes de una cafetería en Sídney en diciembre de 2014 por el autoproclamado clérigo de origen iraní Man Haron Monis, que terminó unas 17 horas después tras la intervención policial y acabó con tres muertos, entre ellos el agresor.

Australia elevó a alta su alerta terrorista en septiembre de 2014 y ha aprobado una serie de leyes antiterroristas para evitar que se produzcan atentados en su territorio.