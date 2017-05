¡Desgarrador! El mensaje de la esposa del bajista de Rata Blanca

Profunda sorpresa y dolor en la industria de la música causó la muerte de Guillermo Sánchez, bajista de la banda argentina Rata Blanca, una de las bandas insignias del rock en español.

Su esposa, Valeria Sugasti De León, expresó su dolor a través de su cuenta de Facebook : "Mi amor aún no entiendo porque te fuiste .. se que no caigo todavía.. no imagino mi vida sin vos porque no se vivir de otra manera .. es así desde que tenía 16 años .. cada una de todas las personas que estuvieron ayer despidiéndote saben cuan grande es mi amor por vos y que fue contra viento y marea.. no tengo idea de como seguir pero se que tengo que hacerlo por nuestras hijas .. mi dolor es tan grande que no me deja respirar (...)".

Sugasti De León le aseguró al músico que lo amó y lo seguirá amando siempre.

De igual manera, aprovechó para agradecer a sus familiares, amigos y a los fans por el apoyo y los mensajes de cariño que han expresado tanto para ella como para su esposo.

Guillermo "El Negro" Sánchez, falleció a los 52 años, debido a su complicado estado de salud. Estaba hospitalizado en la Clínica Colegiales, en Argentina pues padeció una grave septicemia provocada por una bacteria.