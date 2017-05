Los protagonistas de "Stranger Things" compitieron en "Lip Sync Battle", ¿quién ganó?

Se aproxima la segunda temporada de la exitosa serie “StrangerThings” y los protagonistas siguen en el climax de la fama.

Recientemente, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Finn Wolfhard (Dustin, Lucas, Will y Mike en la serie) fueron participe del programa "Lip Sync Battle”, que consiste en realizar un performance de una canción logrando la mejor imitación. El ganador es elegido por el público.

Los actores interpretaron: 50 Ways to Say Goodbye de Train (Gaten Matarazzo), Moves like a Jagger de Maroon 5 (Noah Schnapp) I’m Bad de LL Cool J (Caleb McLaughlin) y Finn Wolfhard interpretó a Buddy Holly.

La actuación de los cuatro niños fue aclamada por el público, sin embargo, fue Caleb McLaughlin (Lucas) quien se quedó con el cinturón del vencedor.

No obstante, los demás actores se mostraron felices por McLaughlin, pues aseguran ser como hermanos, e incluso Noah indicó que “cuando él gana (Caleb), nosotros ganamos”.

Stranger Things estrenará su segunda temporada el 31 de octubre.