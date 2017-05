El abecedario del álbum más famoso de la historia

El 1 de junio de 1967, los Beatles sacaron su octavo álbum de estudio: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno de los discos más influyentes de todos los tiempos.

Ahora que cumple medio siglo, es un buen momento para recuperar sus claves en forma de abecedario.

A: Arte. Con este disco, la música pop dejó de ser algo banal para convertirse en ARTE. Su etiqueta va más allá del "art rock". Es el principio de casi todo. Ver también Artesanía.

B: Blake. Sir Peter Blake es el autor, junto a su esposa Jann Haworth, de la portada del álbum. Premio Grammy 1968, todavía se siguen haciendo parodias con los 70 personajes que aparecen.

C: Cifras. 13 canciones. Coste de 25.000 libras esterlinas. 32 millones de copias vendidas. 27 semanas en el número uno de las listas del Reino Unido.

D: Dr.Pepper's. Así se iba a llamar el álbum hasta que descubrieron que era la marca de una bebida ya registrada.

E: Encuesta. En 1998, una encuesta de la ya desaparecida revista británica Melody Maker consideraba el disco como el peor de todo los tiempos. La votación se había hecho entre expertos, famosos y tertulianos.

F: Fab Four. Los cuatro fantásticos. En la portada del disco aparecen como invitados a su propio entierro.

G: George Martin. Productor, padre y hombre a la vez. Sin él en la mesa de sonido, este disco no hubiera sido posible. El quinto beatle sin discusión. Su hijo, Giles Martin, es el encargado de la producción en la nueva edición de lujo.

H: Harrison, George. Relegado a tocar las maracas en la mayor parte del álbum, se venga al grabar la canción más larga, 5:05. Se trata de "Within You Without You", una tonadilla con fuerte influencia hindú para lo bueno y lo malo.

I: Imaginación. El consumo del LSD tuvo mucho que ver con la liberación creativa e imaginativa del Sargento.

J: John Lennon. Se supera como compositor y músico. De paso, pone de moda las gafas redondas de "abuela".

K: Keith Richards. El guitarrista de los Stones calificó este disco como "un revoltijo de basura".

L: Letras. Por primera vez aparecen las letras de las canciones en un disco. En los tiempos de Google puede parecer una "boutade"; en el 67 fue una revolución para los que estudiaban inglés. Si no lo creen, le pueden preguntar al profesor Juan Carrión, un español de Almería que convenció a Lennon para que incluyera los versos impresos en la contraportada del álbum.

M: Mellotron MKII. Teclado eléctrico que se utilizó por primera vez en una grabación de una banda de rock.

N: Neil Aspinall. El asistente personal del grupo es el responsable de la idea de un reprise cuando Paul termina la canción que da título al álbum.

O: Octavo disco de estudio.

P: Paul McCartney tuvo la idea de la creación del concepto de álbum cuando volaba de Nairobi a Londres y pensó: "¿por qué no inventar un grupo ficticio?

Q: The Quarrymen. Primera banda creada por los Beatles diez años antes de la aparición del Sgt Peppers.

R: Ringo Starr. El simpático batería canta una de las canciones más recordadas: "A Little Help From My Friends", una composición Lennon-McCartney que, en principio, no quería interpretar. Años después, la garganta de Joe Cocker sacaría brillo al tema y lo llevaría al número uno.

S: Strawberry Fields Forever/ Penny Lane. Ambas extraordinarias canciones estaban previstas que aparecieran en el álbum. Salieron como single en febrero de 1967 y no alcanzaron el número uno.

T: Tiempo. 700 horas de estudio de grabación.

U: Unión. Fue, probablemente, el último disco donde los Beatles están y se muestran unidos. Después, empezará el doloroso proceso de divorcio.

V: Verano del Amor. Con este disco quedó inaugurado el llamado Verano del Amor. También es el título del suculento libro que publicó George Martin sobre el proceso de grabación del Sargento Pimienta.

W: "When I am Sixty Four" fue la primera canción grabada para el álbum el 8 de diciembre de 1966. Paul la escribió a la edad de 16 años.

X: Incógnita. Según los amigos de las teorías conspirativas, la mano que aparece sobre la cabeza de Paul en la portada del disco, confirma que el beatle más dulce está muerto. Para despejar la duda afirman que se trata de la Jain Hand, la mano abierta que simboliza la muerte en la religión hindú.

Y: Yuxtaposición. A Day In The Life es la canción que cierra el álbum. En ella se cuentan dos historias que se yuxtaponen, dos cantantes, dos composiciones, media orquesta sinfónica y un glorioso último acorde final tocado en cuatro pianos a la vez. Fue prohibida por la BBC.

Z: Zambomba. Es quizá el único instrumento que no fue usado en la grabación de este histórico álbum.