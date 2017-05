El petróleo Brent baja un 2,98 % y cierra en 50,29 dólares

El barril de petróleo Brent para entrega en julio cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 50,29 dólares, un 2,98 % menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un descenso de 1,55 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 51,84 dólares.

El aumento de la producción en Libia, en niveles no vistos desde hacía tres años, y el incremento en las explotaciones de petróleo no convencional en Estados Unidos mantienen el temor entre los analistas a que los recortes pactados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no acabe con el exceso de oferta.

El cártel petrolero y otros grandes productores han alargado hasta marzo de 2018 los límites que se han autoimpuesto desde principios de año, si bien no han rebajado los niveles ya establecidos, que prevén una reducción conjunta de 1,8 millones de barriles diarios (mbd).