Uber despide a un ingeniero acusado de robar la tecnología de Waymo

Uber ha despedido al controvertido ingeniero Anthony Levandowski, que está acusado por Waymo, la unidad de Google que está desarrollando vehículos autónomos, de robar su tecnología.

Según informó hoy el periódico The New York Times, Uber comunicó a los empleados de la compañía el despido de Levandowski a través de un correo electrónico interno.

Levandowski trabajó durante años para Waymo en el programa del vehículo autónomo del gigante de internet.

Pero en 2016, el ingeniero abandonó Waymo para fundar Otto, una empresa emergente concentrada en el desarrollo de camiones autónomos.

Pocos meses después de la creación de Otto, Uber compró la compañía por 680 millones de dólares y colocó a Levandoswki a cargo de su programa de desarrollo de vehículos autónomos como vicepresidente de Tecnología.

En febrero de este año, Alphabet, la compañía matriz de Google y Waymo, presentó una demanda contra Uber por el robo de información confidencial referente a la tecnología de sus autos de conducción automática.

Según Alphabet, Levandowski robó unos 14.000 documentos confidenciales de Waymo.

Este mes, el juez del distrito de San Francisco William Alsup solicitó al Departamento de Justicia que investigara las alegaciones de Waymo contra Uber y rechazó la petición de esta última empresa para forzar un arbitraje privado de la disputa.

Alsup también ordenó a Uber devolver antes del 31 de mayo el material que Levandowski descargó de los computadores de Waymo y señaló que Uber "sabía o debía haber sabido" que el ingeniero se hizo con los documentos secretos.

Pero según The New York Times, Uber reconoció hoy que no ha podido convencer a Levandowski para que devuelva los documentos supuestamente robados.