Nadal: "Un partido sólido"

El español Rafael Nadal aseguró que está muy satisfecho con el nivel que mostró en su segunda victoria en Roland Garros, contra el holandés Robin Haase, a quien derrotó por 6-1, 6-4 y 6-3.

"He hecho un partido sólido, mis golpes han sido mejores que hace dos días, creo que he controlado los golpes todo el partido y eso es una buena noticia. Robin saca bien, golpea fuerte, creo que he hecho un buen partido", aseguró.

"Tengo buenas sensaciones, he cometido pocos errores. He tenido sensación de control, de cambiar direcciones con frecuencia sin pensar, cuando piensas es que no tienes la confianza. He golpeado bien y he sacado mejor que el primer día", señaló.

Nadal destacó la importancia de estar bien físicamente para poder controlar la parte mental de su juego, porque, dijo, cuando no estás bien de salud piensas demasiado y "eso te hace perder unas centésimas de segundo en cada golpe que a lo largo de todo un partido son mucho".

También destacó la intensidad con la que saltó a la pista, que consideró la clave para que su juego no sea banal, para poder "aportar algo más".

"El primer día no saqué bien y hoy he mejorado", afirmó el mallorquín, que frente a Haase, un buen restado, ni siquiera jugó un 40-40 con su servicio, un lance que confesó haber entrenado en los últimos días.

Nadal ganó hoy su partido 97 a cinco sets sobre tierra batida, frente a dos derrotas.

"A Cinco sets tienes más margen y eso te permite estar algo más tranquilo. Pero solo juego estos partidos en el torneo más importante para mi, así que la tranquilidad que gano por un lado la pierdo por el otro", comentó.