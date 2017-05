Théo Hernandez no se presenta en la convocatoria de Francia sub-21

El lateral izquierdo francés Théo Hernandez, posible fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, no se presentó hoy a una convocatoria con la selección sub-21 de su país, sin ofrecer tampoco ninguna explicación.

El seleccionador galo, Sylvain Ripoll, informó en rueda de prensa de la ausencia del jugador del Atlético de Madrid, de 19 años, que el pasado fin de semana jugó con el Alavés, donde estaba cedido, la final de la Copa del Rey.

"De los 22 jugadores que convoqué, falta Théo Hernandez. No he recibido ninguna explicación de su ausencia hasta el momento. Solo constato que no está aquí", dijo el técnico.

Ripoll fue más lejos al afirmar que "toma nota" de su ausencia y adelantó que "sin duda será convocado en las próximas semanas por la Federación para dar explicaciones".

Una foto de Hernandez junto a varios compañeros de equipo en una playa ha circulado por internet poco después de que Ripoll anunciase su ausencia, aunque todavía no hay confirmación sobre su paradero.

Pese a todo, el seleccionador no ha llamado a otro jugador para reemplazarle de cara a los dos partidos amistosos que esperan al aquí, el próximo lunes contra Albania y el día 8 contra Camerún.