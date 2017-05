Schwartzman: Hay que ser agresivo para crearle dudas a Djokovic

El argentino Diego Schwartzman, número 41 del mundo, apostó por la agresividad para crearle dudas al número dos del mundo, el serbio Novak Djokovic, con el que se medirá este viernes en la tercera ronda de Roland Garros.

Hay que ser "agresivo, fuerte en las líneas, a una intensidad muy alta, mover mucho la pelota y ser un poco más agresivo de lo que lo he sido hasta ahora para incomodarle y para crearle dudas", dijo a la prensa Schwartzman, quien venció hoy con solvencia al italiano Stefano Napolitano (187), por 6-3, 7-5 y 6-2, en dos horas y ocho minutos.

"No lo puedo respetar tanto (a Djokovic), si no, no vengo a jugar el viernes (risas). Es un animal. Cuando juega bien, juega a otra cosa, este año no viene al mismo nivel que el del año pasado y espero que pase un mal día", refirió "el peque", como le apodan en Argentina por sus 1,70 metros.

Ganador del torneo de Estambul de 2016, Schwartzman asumió que le agrada más jugar bien en un torneo grande como Roland Garros que vencer torneos considerados como menores.

"Es difícil comparar, aunque te pone más contento jugar bien en los torneos grandes, viendo a los grandes jugadores que algunos quedan eliminados y yo sigo en carrera", comentó el tenista, que llegó a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez en su cuarta participación.