Quiénes son los 7 atletas más famosos del planeta según ESPN (hay dos latinoamericanos)

Getty Images

Lionel Messi, Lebron James y Cristiano Ronaldo estan en el podio de ESPN de los atletas más famosos del planeta.

Hay muchas maneras de clasificar a los atletas: por el dinero que ganan, por las medallas conseguidas, por los trofeos que levantan.

Pero, ¿cómo se puede saber cuál es el más famoso del mundo?

Desde hace dos años, la cadena estadounidense ESPN ha querido responder esta pregunta y se ha dedicado a elaborar una lista de los 100 deportistas más famosos según una serie de variables.

"Todo es basado en estadísticas. Tenemos en cuenta la lista de Forbes de los que más ganan, los seguidores en Twitter, Instagram y Facebook y los datos que haya en Google Trends", explicó el director de análisis de datos de ESPN, Ben Alamar.

Gracias a los títulos con Portugal en la Eurocopa y con el Real Madrid en la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo se colocó al tope de la clasificación de este año.

Y en ese sentido, el fútbol es el deporte con más nombres en la lista de famosos globales, con 28 personajes. Lo sigue el básquetbol, que ubicó a 13 jugadores en la lista.

En el listado se destaca, además, l a presencia de 16 latinoamericanos .

Pero, ¿quiénes son los 10 atletas más famosos del planeta? En BBC Mundo te los presentamos.

1. Cristiano Ronaldo

El portugués tuvo en 2016 una temporada perfecta, que acaba de completar con el título de liga para su equipo, el Real Madrid español.

Getty Images

La estrella del Real Madrid tuvo un 2016 casi perfecto: Liga de Campeones, Eurocopa con su selección y acaba de finalizar primero en la Liga Española.

Las cifras que lo sustentan son impresionantes: el año pasado su nombre facturó US$32 millones, tiene 93 millones de seguidores en Instagram, 118 millones en Facebook y 50 millones en Twitter.

"Él es para el fútbol lo que significó en su momento Michael Jordan para el básquetbol", dijo el técnico portugués Carlos Queiroz .

2. Lebron James

En 2016, la estrella de los Cavaliers de Cleveland logró lo imposible: remontar la serie final de la NBA cuando iban perdiendo 3-1 frente a los Golden State Warriors .

Y de ese modo, conseguir el primer título para el equipo de Cleveland en su historia.

Semejante hazaña - por parte de quien ya era considerado uno de los mejores de la liga- lo puso en el Olimpo de la historia.

Getty Images

Lebron James ganó de forma milagrosa el anillo de la NBA la temporada pasada y espera repetir la hazaña a partir de este viernes.

Además, están los números: su nombre facturó US$55 millones, tiene 28 millones de seguidores en Instagram, 22 millones en Facebook y 34 millones en Twitter.

"Nunca vi a un hombre en mi vida que pudiera decirle a todo un estado, a una hinchada: apóyense en mi espalda que yo los sostengo, apóyense en mi espalda que yo los llevo", dijo de él uno de sus compañero de equipo, Richard Jefferson.

3. Lionel Messi

Es cierto que el año pasado no fue el más exitoso en cuestión de títulos para la estrella argentina: un título de Liga y la derrota en la final de la Copa América Centenario .

Pero Lionel Messi sigue siendo sin duda el futbolista más talentoso del deporte más popular del planeta.

El jugador del FC Barcelona construye su fama, además, sobre unos números increíbles:

Getty Images

El argentino Lionel Messi no tuvo el mejor 2016, pero sigue siendo el mejor futbolista de la actualidad.

Su imagen facturó cerca de US$28 millones al año, tiene 61 millones de seguidores en Instagram y 86 millones en Facebook (y no tiene cuenta de Twitter).

"Él hace cosas imposibles. Hace cosas más increíbles que los juegos de PlayStation o los dibujos animados", dijo su ex entrenador en el Barça, Luis Enrique.

4. Roger Federer

Es la leyenda del tenis que en los últimos meses ha vivido una resurrección: se coronó ganador del Abierto de Australia 2017, con el que juntó su Grand Slam número 18.

Por supuesto, la popularidad del suizo también está por las nubes: su nombre vendió cerca de US$60 millones, tiene casi 3 millones de seguidores en Instagram, 14 millones en Facebook y casi 7 millones en Twitter.

Getty Images

El ganador de 18 Grand Slams en el tenis ha tenido una resurrección en este 2017.

Acaba de comenzar su participación en Roland Garros y espera cerrar este milagroso regreso, a sus 36 años, con su octavo Wimbledon.

Si lo logra, tal vez lo veamos en la cima de esta lista el año que viene .

5. Phil Mickelson

Este es uno de los casos llamativos de la lista, porque el golfista estadounidense, de 47 años y ganador de cinco títulos grandes del golf, no tiene cuenta de Twitter, ni de Facebook ni de Instagram.

Sin embargo, ser uno de los nombres más respetados de este deporte ha hecho que su marca esté valorada en cerca de US$50 millones y que tenga una red de empresas que facturan cerca de US$375 millones, lo que le ha valido para ubicarse a esta altura de la lista.

Getty Images

Phil Mickelson es considerado uno de los jugadores con mayor vigencia en el golf.

Para otros analistas, su fama se asocia a la vigencia: estuvo a la sombra de una leyenda viva del golf como fue Tiger Woods y todavía continúa siendo considerado uno de los mejores.

6. Neymar

Apenas tiene 24 años y su carisma juvenil lo ha puesto en la cima de popularidad.

La estrella brasileña del FC Barcelona, al contrario de su compañero Lionel Messi, tuvo un 2016 más afortunado.

Además del título de Liga, lideró a la selección brasileña hacia el único título que le hacía falta: la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos .

Getty Images

Poco a poco a Neymar ha ido ganando protagonismo en el FC Barcelona.

Las cifras no mienten: tiene 68 millones seguidores de Instagram, 58 millones en Facebook y 27 millones en Twitter.

"La primera temporada con el FC Barcelona estuvo al servicio de Messi. Ahora se ha consolidado y se siente en libertad, porque realmente piensa que es el mejor", dijo el extécnico argentino Jorge Valdano.

7. Usain Bolt

El hombre más veloz de la historia consolidó su estatura de leyenda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, al conseguir su octava medalla de oro.

Getty Images

Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta en la historia.

El jamaiquino ya anunció su retiro de las pistas este año en los Mundiales de Atletismo en Londres, pero su nombre no se desvanece: su marca vendió US$30 millones y cuenta con 6 millones y medio de seguidores en Instagram, 19 millones en Facebook y más de 4 millones en Twitter.

"No es que me gusta salir mucho a la calle, porque no puedo hacer mucho. Todo el mundo me ve y se quiere tomar una foto conmigo", dijo.