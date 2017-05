Calderón:"Sigo persiguiendo un anillo, me quedan tres o cuatro oportunidades"

José Manuel Calderón, base español con doce años de experiencia en la NBA, declaró a EFE que sigue manteniendo vivo el sueño con el que se fue a la mejor Liga del mundo, "conseguir un anillo", y que espera tener "tres o cuatro oportunidades más".

"Como mínimo quiero seguir jugando en la NBA tres años más, a ver si puedo llegar a los 15 en la NBA. Me encuentro físicamente genial, he acabado muy bien la temporada y ahora sin la selección tengo mucho tiempo para prepararme para esas temporadas. No voy a jugar 40 minutos por partido, está claro, pero ahora estoy buscando otro rol", dijo Calderón.

En este tiempo, en la recta final de su carrera deportiva, el base español sigue teniendo claro el objetivo.

"Espero que me sigan respetando las lesiones, seguir disfrutando con el juego y el objetivo es el mismo con el que me fui el primer año, buscar un anillo y todavía tengo tres o cuatro oportunidades. Hay que luchar hasta el final", comentó a EFE en una entrevista auspiciada por KIA, uno de sus patrocinadores.

La temporada para el jugador fue diferente debido a los traspasos.

"Sí, ya había tenido algún traspaso, pero tuvimos dos o tres días emocionalmente diferentes con el tema de la lesión de Kevin Durant, el cambio de equipo en el último momento, y eso es lo que ha tenido de diferente. Ha sido un año en Los Angeles Lakers con una experiencia muy buena, en la que no jugar ha sido lo que no me gustaba demasiado", explicó a EFE Calderón.

"El equipo estaba en otra dinámica, que los jóvenes jugaran y adquirieran experiencia, con lo que si yo jugaba no tenía mucho sentido, entonces llegué a un acuerdo para salir en febrero. Llegó Golden State con la opción de firmar con ellos y la mala suerte de que se lesiona Durant y hay que cambiar de planes. Era la oportunidad de ganar un anillo, aunque no sé cuánto iba a jugar", añadió.

"Después estoy muy feliz de cómo ha ido deportivamente con Atlanta. He podido jugar, me lo he pasado muy bien y hemos acabado con una nota muy positiva, pero en global ha sido un buen año", siguió el jugador.

No menos raro será ver la convocatoria de la selección española y ver que no está en ella José Manuel Calderón tras su retirada el año pasado.

"Es un poco raro para mí. Primero cuando dé la lista Sergio (Scariolo) y no vea mi nombre y más adelante cuando empiece la concentración, pero, bueno, les visitaré. Estoy muy tranquilo, es una decisión que se toma con mucho tiempo y que te lo vas planteando mucho antes de que se anuncie y luego es algo que está ya totalmente fuera de los planes de verano, aunque será raro. Era el momento perfecto y, ahora, a seguir a la selección como un aficionado más", dijo.

Hasta julio no sabrá en qué equipo jugará y para él, "así son las cosas en la NBA, pero está muy bien".

"Soy agente libre y puedo elegir yo. Ahora estoy de vacaciones y en julio nos pondremos otra vez a trabajar y veremos qué ofertas me llegan y cuáles son las mejores para mí. Me hubiera puesto más nervioso cuando era joven. Ahora te lo tomas como viene, las reglas son así y esperas al día 1 a ver qué pasa", apuntó.