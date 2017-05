Francia reniega de sus jóvenes

Maxime Hamou y Laurent Lokoli, jóvenes, prometedores, invitados por la organización de Roland Garros al cuadro final, han provocado indignación por su comportamiento, el primero por haberse propasado con una periodista, el segundo por haber negado el saludo a un rival.

"No había que haberles invitado", titula el diario "Le Parisien", mientras que "L'Équipe" les califica de "malvados".

Las tintas se cargaron más contra Hamou, cuyo comportamiento incendió las redes sociales. El joven tenista, de 21 años y 287 del mundo, se movía por el circuito como si estuviera en su casa.

Tras perder el pasado lunes frente al uruguayo Pablo Cuevas en primera ronda compareció ante los periodistas comiendo patatas fritas, una falta de respeto menor pero que muestra el comportamiento que mantenía.

Tras pasar un momento con allegados, el tenista atendió a una periodista de Eurosport, Maly Thomas, que según la cadena conoce bien.

Le puso el brazo sobre los hombros y trató de besarla, pese a que la informadora intentaba zafarse a toda costa.

Desde el estudio de la cadena, donde la secuencia fue difundida en directo, el extenista Henri Lecomte, finalista en Roland Garros en 1988, aplaudía y reía el comportamiento del tenista.

Las redes sociales comenzaron a difundir el vídeo, que se propagó como la pólvora. El punto álgido se vivió cuando la propia ministra francesa de Deportes, la excampeona olímpica de esgrima Laura Flessel, sancionó la escena a través de Twitter.

"No, una agresión en directo no tiene nada de divertido. No hay que permitirlo, no hay que minimizar estos actos", señaló.

Fue el pistoletazo de salida para provocar la reacción en cadena. La Federación Francesa de Tenis (FFT), que fue quien invitó a Hamou al cuadro final, le retiró la acreditación y anunció que abriría una investigación por "comportamiento inadecuado".

Las críticas al tenista proliferaron y su entrenador aseguró que "hace muchas tonterías", incluso para ser un veinteañero.

Ante la amplitud de la reacción, el propio jugador se pronunció de madrugada en las redes sociales asegurando: "aprendo todos los días de mis errores para convertirme en un mejor jugador y en una mejor persona".

Eurosport también se disculpó por el comportamiento de Leconte y aseguró que, en ningún caso, aprueba lo que sucedió, al tiempo que mostró todo el respaldo a su periodista.

Esta afirmó en un medio digital que, de no haber sido en directo, "le habría soltado un mamporro", al tiempo que señaló que con ese tipo de comportamientos se "ayuda muy poco".

Mucho menos escándalo levantó el comportamiento de Lokoli, aunque tampoco pasó desapercibido.

El tenista corso de 22 años y 285 del mundo, perdió frente al eslovaco Martin Klizan en cinco sets en la primera ronda del torneo y, al final del mismo, se negó, de forma muy teatrera, a saludar a su rival como mandan las normas de comportamiento del tenis.

El francés sospechaba que Klizan se había pasado el partido simulando una lesión, lo que le llevó a tener ese comportamiento de mal perdedor.

El jugador asumió su gesto en rueda de prensa, pero no le privó de duras críticas.

Sobre todo porque su invitación fue muy controvertida, concedida por intervención directa del presidente de la FFT, Bernard Giudicelli, corso como él, en detrimento del veterano Paul-Henri Mathieu, que la había pedido para poder despedirse de su torneo favorito en su último año sobre las pistas.