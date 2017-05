Valentino Rossi con ganas y dudas para la cita de Mugello

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) asegura tener muchas ganas de "querer dar lo mejor en el circuito el domingo", si bien reconoce que tiene dudas pues "el dolor en el pecho y el abdomen todavía es fuerte".

"Por suerte mis condiciones mejoran día a día y eso me permite ser más positivo para el fin de semana de Mugello pues mi deseo es comenzar muy fuerte el Gran Premio de Italia y trabajo para recuperarme lo más rápidamente posible", asegura Rossi en la nota de prensa de su equipo.

"No será fácil pero tengo un par de días para continuar con el tratamiento y el jueves tendré que ver al equipo médico del campeonato para que me den el 'OK' y si todo va bien pilotaré mi Yamaha el viernes para comprender mejor las condiciones en las que me encuentro", explicó el campeón italiano.