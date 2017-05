Amsterdam, 1998: Real Madrid-Juventus, la final que cambió todo

El Real Madrid se reencontrará en una final europea con el Juventus 19 años después de la que disputaron ambos clubes en Amsterdam y que cambió la rutina de derrotas y victimismo del conjunto blanco, incapaz de ganar la competición continental desde 1966.

Desde que aquel Real Madrid de Paco Gento, Amancio Amaro, Manuel Velázquez, Pirri e Ignacio Zoco derrotara en Heysel 2-1 al Partizan Belgrado, la entidad madridista caminó por el desierto sin rumbo durante 32 años.

A lo largo de más de tres décadas, participó en 17 ediciones de la Copa de Europa. Fue subcampeón en una ocasión, en 1981, cuando perdió contra el Liverpool; alcanzó los cuartos de final en tres ocasiones; en siete, llegó a semifinales; y en cinco, fue eliminado en la segunda ronda.

Con ese guión tan negativo, el Real Madrid se plantó en una final muy esperada. El rey de copas en Europa tenía que romper el maleficio para volver a mostrar su grandeza. Nadie había ganado seis trofeos, cinco de ellos seguidos entre 1956 y 1960, y la sequía de títulos era alarmante.

Antes se perdieron varias generaciones. La de la "Quinta del Buitre", que chocó con el PSV Eindhoven y con el Milán. La de los "García" que perdió contra el Liverpool. Y, en los 70, el Ajax, el Hamburgo y el Bayern Múnich, cerraron las puertas de la final al Real Madrid. Es decir, Johan Cruyff, Kevin Keegan y Franz Beckenbauer, dejaron sin fiesta a un equipo huérfano de un título icónico.

Todo eso acabó con la llegada de Lorenzo Sanz a la presidencia. El ex presidente del Real Madrid accedió al cargo el 26 de noviembre de 1995 tras la dimisión de Ramón Mendoza. En su primera temporada, con los fichajes de Pedja Mijatovic, Davor Suker, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Christian Panucci, Bodo Illgner y Fabio Capello, el conjunto blanco ganó la Liga.

Esos nombres, junto con los de Fernando Redondo, Raúl González y Fernando Hierro, formaron la base del equipo que conseguiría, un año después, romper el maleficio de la Copa de Europa. Tras 32 años, consiguieron ganarla en Amsterdam, al Juventus, un equipo rocoso liderado por Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero.

El camino hacia la séptima Copa de Europa no fue nada fácil. En Liga, el Real Madrid sólo llegó a ser líder en 2 jornadas, la 13 y la 14. Después, perdió esa condición que le arrebato el Barcelona y acabó hundiéndose en los tres últimos partidos hasta acabar cuarto a 11 puntos del cuadro azulgrana.

Fabio Capello, el artífice de la Liga del año anterior, se fue al acabar la temporada y su sustituto, el alemán Jupp Heynckes cogió las riendas del equipo. En el torneo de la regularidad, el Real Madrid naufragó. En la Copa del Rey, el Alavés acabó con la aventura blanca en octavos de final. El éxito o el fracaso de toda la temporada, se decidiría en la Liga de Campeones.

El camino hacia la final no fue fácil. Aunque la fase de grupos fue plácida, con un primer puesto en el grupo D por delante de Rosenborg, Olympiakos y Oporto, en cuartos y en semifinales tocaron dos equipos complicados.

Primero, el Bayer Leverkusen, que en la ida sufrió una diana que valía oro de Christian Karembeau. El partido acabó 1-1 y la vuelta, en el Bernabéu, culminó con un contundente 3-0 para los blancos. El propio Karembeau se encargó de abrir el marcador.

En semifinales contra el Dortmund aún colea la historia de la portería que se cayó en el Bernabéu y que hubo que sustituir de manera improvisada.

El Real Madrid rozó el ridículo pero solventó la situación gracias al delegado Agustín Herrerín, que consiguió una portería de la Ciudad Deportiva que trasladó en un camión. Después, Morientes y, otra vez Karembeau, se encargaron de marcar para ganar 2-0. En la vuelta, Redondo se exhibió y, con el 0-0 final, el equipo de Heynckes llegó al choque decisivo ante el Juventus.

En el Real Madrid, había un ambiente de cierto pesimismo. El nefasto curso que había completado, no invitaba al éxito. Pero, tal vez, esa presión, dio alas a un grupo de jugadores que deseaban romper con 32 años de sequía. "Hay que ir a por ellos desde el primer minuto, salir a morder. Nos faltan 90 minutos para llegar a la gloria y hay que darlo todo", afirmó Raúl en la víspera del choque.

Del Piero, que después completaría un partido gris y que el año anterior fue derrotado en la final por el Dortmund, quería conseguir el título: "No pienso perder esta vez. Todavía no me he recuperado de la final del año pasado", aseguró.

En medio de los jugadores estaba Heynckes, cuyo futuro, pasara lo que pasara, parecía resuelto. El técnico germano, se iba a marchar. Aún así, tenía esperanzas de seguir. "Mi futuro no depende de este partido. ¿Mis relaciones con Sanz? Son casi como con mi mujer", ironizó.

Pero el partido dejó un nombre propio: Pedja Mijatovic. Él se llevó todo el protagonismo con un gol en el minuto 66 que se congeló en el tiempo y que pasó a la historia. Sin embargo, hasta la final, el montenegrino no había marcado ni un gol en Copa de Europa. Y, por eso, vivía obsesionado por esa sequía.

Además, Mijatovic, dos días antes, durante un entrenamiento, en un saltó, sufrió un pinchazo en el gemelo que necesitaba 10 días de recuperación en una situación normal. Pedro Chueca, fisioterapeuta del Real Madrid, fue el único que sabía que estaba lesionado. Pero se calló a petición de Mijatovic. La prensa, no se enteró.

Y, milagrosamente, la jugada salió bien para Mijatovic. El Real Madrid sufrió. Aunque sólo Zidane estuvo a la altura, Inzhaghi pudo marcar, pero se topó con Illgner. Y, entonces, el jugador balcánico, en ese minuto 66, tras recoger un rechace de un tiro de Roberto Carlos, evitó a Angelo Peruzzi e hizo el tanto de la victoria.

El montenegrino, que siempre soñó con emular a los jugadores del Partizan que perdieron la final ante el Real Madrid en 1966 y disputar como ellos un partido tan importante, se convirtió en el héroe de la séptima. Escribió su nombre en la historia.

"En estos momentos soy el hombre más feliz del mundo. No hay dinero que pueda pagar esto. En veinte segundos he recordado todos los momentos bonitos de mi vida", afirmó tras su gesta.

Manolo Sanchis, el único superviviente de la Quinta del Buitre, levantó la Copa de Europa tan deseada. Ahora, El Juventus, casi 20 años después, puede volver a sufrir otra derrota. Esta vez, no será por la séptima del Real Madrid. Sería por la duodécima, porque aquel 20 de mayo de 1998, cambió todo en el club blanco: volvió a convertirse en un equipo ganador.