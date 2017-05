Municipal oficializa la baja de seis jugadores, dos de ellos extranjeros

El campeón del Torneo de Clausura de Guatemala, el Municipal, oficializó este martes la salida de seis jugadores, dos de ellos extranjeros.

En un comunicado, el club confirmó que el argentino Pablo Mingorance, que tenía contrato hasta diciembre, dejará el equipo para que su plaza la pueda ocupar un delantero extranjero.

A él se suman los guatemaltecos Osiel Rivera y José Longo, el defensor uruguayo Darío Flores, que regresará a su país, el guardameta local Paulo Cesar Motta y el delantero también guatemalteco Danilo Guerra.

"CSD Municipal agradece a estos 6 jugadores su participación durante los torneos que estuvieron con el Club y les desea el mejor de los éxitos en su desarrollo profesional futuro", concluye el escrito.

El centrocampista argentino Mingorance ya había confirmado en sus redes sociales la salida del club a sus 27 años, tras haber obtenido el pasado fin de semana la copa.

"A punto de viajar a Argentina me avisa la dirigencia del club que me rescinden el contrato que tenía vigente hasta diciembre 2017. Con una tristeza, amargura, lágrimas en los ojos y sin entender nada me despido de todos ustedes, amigos, compañeros, afición, gracias por el apoyo y el cariño brindado", dice Mingorance.

El centrocampista, que llegó al Municipal el pasado mes de enero procedente del Guastatoya, concluía su mensaje diciendo: "Me voy orgulloso de haber jugado en el club más grande de Guatemala y de haber podido darle la alegría de obtener la tan ansiada y esperada 30. A disfrutarla!".

El Municipal, que todavía no ha anunciado ningún fichaje, ha confirmado la continuidad del actual cuerpo técnico, encabezado por el uruguayo Gustavo Machaín, que buscarán la 31 copa.