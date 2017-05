Cuando se dice que el mejor fútbol está en Colombia, me río: César Farías

El entrenador del The Strongest boliviano, el venezolano César Farías, afirmó este martes que quien dice que el mejor fútbol sudamericano está en Colombia no conoce de este deporte y él en ese caso se ríe pues hay que saber del tema para hablar.

"Se dijo que la mejor liga de Sudamérica es la del fútbol colombiano. No conocen el fútbol sudamericano para hablar. Para hablar hay tener autoridad, yo me río, me río", declaró Farías.

El martes 23 de mayo, el The Strongest de Farías se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo equipo del Grupo 2 y lo hizo en Bogotá al empatar 1-1 con el Independiente Santa Fe, que con este resultado quedó eliminado.

Cuando fue seleccionador nacional, la Venezuela de Farías derrotó dos veces a Colombia por eliminatorias mundialistas en las ediciones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El exseleccionador venezolano agregó que Bolívar, el líder del torneo boliviano, se clasificará el jueves a la siguiente fase de la Copa Sudamericana cuando reciba al Deportes Tolima.

"Bolívar va a pasar (de fase), va a jugar con el equipo número 17 de Colombia y hoy en la liga boliviana Bolívar es el número uno, pero tienen que creérselo porque tienen con qué", dijo Farías.

El Bolívar jugará con el elenco colombiano en el estadio Hernando Siles de La Paz, situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

En el partido de ida, el Deportes Tolima se impuso por 2-1 al Bolívar en el duelo disputado el pasado 2 de marzo.