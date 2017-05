Me arrepiento de haber vuelto tan pronto: Bale

En entrevista con El Larguero de la Cadena Ser, Gareth Bale habló de la gran final ante la Juventus por la Champions League, su relación con Zidane y las posibilidades de ser titular.

“Entendería cualquier decisión de Zidane, yo no sé si estoy para jugar noventa minutos”, ha dicho en El Larguero".

El delantero gales se recupera de una lesión en el sóleo aseguró que es consiente de que no está a punto para ser inicialista “Entendería totalmente no ser titular, ha sido una temporada difícil para mí y el equipo ha estado jugando muy bien mientras yo he estado lesionado, haré lo que me diga el entrenador”.

Real Madrid busca su Champions League número 12 y la temida BBC (Bale, Benzema y Cristiano) posiblemente no estará en Cardiff y el gales confiesa que aceleró su regreso.

"Me arrepiento de haber vuelto tan pronto, tendría que haber esperado pero estaba deseando jugar”.

Sobre su futuro y una posible salida del club merengue, Bale dijo estar feliz en Madrid porque gana títulos y está con los mejores jugadores del mundo.