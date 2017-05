Millonarios busca dar su primer paso ante un Bucaramanga en alza

Atlético Bucaramanga y Millonarios se enfrentan este miércoles a las 8:00 de la noche en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca, en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga Águila. El cuadro bogotano parte sobre el papel como favorito debido a su posición en la fase regular del certamen; sin embargo, al frente estará un equipo bien trabajado que viene en alza de la mano del ‘Pecoso’ Castro.

El cuadro bogotano continúa trabajando para mejorar su imagen lejos de casa, de momento ha sumado solamente 9 puntos a lo largo del torneo en condición de visitante; no obstante, los dirigidos por Miguel Ángel Russo no pierden en dicha condición desde hace tres fechas, cuando fueron superados 2-1 en Manizales por el Once Caldas.

El técnico argentino tendrá a disposición lo mejor de su nómina, con la baja recurrente de Jhon Duque, quien se encuentra ausente desde fechas atrás tras sufrir un desgarro, precisamente en el juego disputado en el estadio Palogrande.

Juan Guillermo Domínguez regresa a la convocatoria en lugar de Alexis Hinestroza tras pagar unas fechas de sanción; mientras que el venezolano Jacobo Kouffaty estará disponible durante la serie, para posteriormente viajar a afrontar los juegos amistosos con su selección.

Jair Palacios es otro de los que cumplió su sanción por amonestaciones y retornará al once titular.

Bucaramanga, por su parte, viene de sumar 10 puntos en sus últimos cinco juegos, el cuadro de ‘Pecoso’ Castro alcanzó una clasificación bastante complicada y llega con motivación al duelo ante Millonarios, tras vencer 1-0 al América con anotación de Jhon Fredy Pérez.

El más reciente enfrentamiento entre ambos equipos terminó 3-0 a favor de los azules; mientras que el último antecedente del duelo en casa ‘leoparda’ terminó igualado 1-1.

Posible formación

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Andrés Cadavid, Pedro Franco, Déiver Machado; Juan Guillermo Domínguez, Henry Rojas, Harold Mosquera, Macalister Silva; Ayron del Valle y Duvier Riascos.

DT: Miguel Ángel Russo.