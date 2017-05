Succar no ve que sea una casualidad su convocatoria con la selección de Perú

El delantero Alexander Succar afirmó hoy que no considera que sea una casualidad su primera citación con la selección peruana de cara a los partidos amistosos de junio frente a Paraguay y Jamaica.

"Me he venido preparando para ello. He tenido buenos puntos en mi carrera", afirmó Succar, de 21 años, tras completar su segundo entrenamiento con el combinado peruano.

El delantero de la Universidad San Martín de Porres manifestó su alegría por llegar a la selección tras anotar este fin de semana el gol que permitió a su equipo vencer por 2-3 al Melgar en la primera jornada del Torneo Apertura.

"Me salió un golazo ante Melgar, pero todavía me falta mucho. Tenía en mente anotar antes de venir a la selección y estoy contento de que se me diera de la mejor manera", añadió.

Succar indicó que ese gol sirvió para acallar las críticas que lo catalogan de un jugador poco habilidoso en la cancha y aseguró que ese tanto "es recién el comienzo" de lo mucho que aún le queda por demostrar.

Además de Succar, el delantero de la Academia Cantolao José Manzaneda también se estrena en una convocatoria de la Blanquirroja y ambos son las principales novedades en la lista del seleccionador, Ricardo Gareca, junto al regreso del centrocampista de Universitario Alexi Gómez.

La selección peruana tiene previsto jugar el 8 de junio frente a Paraguay, en la ciudad norteña de Trujillo, y contra Jamaica, cinco días más tarde, en la sureña ciudad de Arequipa.