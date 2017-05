Multan a un suizo por dar un "me gusta" en Facebook

Un suizo fue multado con 4.103 dólares por dar "me gusta" a una publicación de Facebook que tachaba de racista a un conocido defensor de derechos. Esta expresión de apoyo se concretó no con uno, sino un total de seis "me gusta" en varios textos relacionados en la red social.

El tribunal consideró en su fallo que esa acción constituía una prueba suficiente de la comisión del delito de difamación. Según la juez Catherine Gerwig, las declaraciones de "me gusta" atentaron contra el honor de Kessler y contribuyeron a que los insultos a su persona se propagaran.

El debate que se ha abierto en Suiza por qué un "me gusta" en Facebook puede ser condenado en los tribunales mientras que "retuitear" un mensaje de Twitter no lo es.



De momento en Suiza hay pocas directrices del Tribunal federal, la máxima instancia judicial, sobre la jurisprudencia en la era digital, pero en alguna ocasión ya se pronunció sobre la cuestión de los retuits.