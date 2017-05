¿Cuál es la mejor manera de proteger el celular?

Elegir y comprar un celular que nos guste nos puede llevar horas, incluso días.

Pero que se nos caiga de las manos y se haga pedazos puede ocurrir en segundos.

Y no se trata de que algunos de nosotros seamos torpes: de acuerdo a una encuesta realizada por la empresa Motorola en 2016, al 50% de las personas consultadas en todo el mundo se le ha roto la pantalla del teléfono al menos una vez en su vida.

De hecho, el 21% de los celulares que se usan en EE.UU. tiene algún tipo de grieta o fisura.

Por eso es fundamental elegir bien el tipo de protección física que se va a utilizar para el teléfono.

"El protector es fundamental por dos razones: ayuda a alargar la vida de un objeto que utilizamos a diario y dos, muchas veces evita caer en costosas reparaciones", le dijo a BBC Mundo Simon Hill, experto en temas de tecnología y editor de la revista digital Digital Trends .

"Y entre las opciones de un protector o un cubrepantallas, sin dudarlo, el protector es la mejor evitar daños en el celular", agregó.

Por esa razón la industria de la venta de accesorios tiene proyectado generar unos US$107.000 millones en 2026, de los cuales un gran porcentaje será producto de la venta protectores para celulares.

BBC Mundo les mostramos algunas de las mejores maneras con la que puedes proteger de forma efectiva tu celular.

La pantalla

Vamos a comenzar con una de las zonas más frágiles de un teléfono móvil: la pantalla.

Muchas veces nos convencen de que la mejor manera de evitar que el teléfono se rompa es cubriéndolo con una carcasa de plástico.

Sin embargo la realidad dice otra cosa: de acuerdo a un análisis realizado por la empresa iFixit, la principal causa de rotura de una pantalla es que el celular se golpee en una de sus esquinas.

Por lo que muchos no le ven su utilidad.

"Además, l os cubrepantallas no sirven mucho para evitar que ésta se raye . Sirve más para evitar que el daño sea mayor de la fricción de objetos como las llaves de la casa o las monedas", escribió Reggie Connell, analista de la página The Apopka Voice .

Con esto claro, hay dos maneras de proteger la pantalla: con láminas de plástico o resina y láminas rígidas, que también se conocen como protectores de pantalla de cristal.

Getty Images

Los expertos señalan que los protectores de pantalla solo sirven para evitar los rasguños, pero no para que se rompa la pantalla.

Los cubrepantalla de resina o de plástico son más baratos y además son fáciles de poner sobre el dispositivo.

Sin embargo, Hill señaló que el material, al ser más delgado que el vidrio, lo hace más vulnerable a los rayones.

"No soy muy fanático de los cubrepantallas , pero si tuviera que elegir, me quedaría con algunas aplicaciones líquidas que no dejan burbujas en la superficie", explicó.

La tercera vía sería el el cristal, que es más resistente, pero el celular se puede volver más pesado y un poco más grande de su diseño original.

"Eso sí, ninguna de las tres salvará al celular de que se dañe si cae contra el pavimento ", definió el periodista de tecnología del New York Times, Brian Chen .

El protector

Entonces, queda el protector o funda como elemento principal para evitar los daños.

Por eso los analistas señalan que si hay que elegir entre el cubrepantalla o el protector o funda es mejor inclinarse por este último, porque básicamente logra cubrir la mayoría de las zonas vulnerables.

Por ejemplo, Apple en su guía para proteger físicamente sus productos como los teléfonos o las tablets, señala que la funda o el protector que se use debe proteger al dispositivo de una caída de al menos un metro de altura.

Getty

Las llamadas fundas-billetera o protectores billetera son de los objetos más recomendados.

Pero tal vez a mucho nos les parece tan importante: el 23% de los usuarios aceptaron que continuaron utilizando el celular aunque la pantalla está rota.

"Esto se debe a que por lo general la gente escoge protectores de diseño, que no son los suficientemente resistentes a una caída", describió Hill.

"Mi recomendación es un protector que se ajuste a la forma del celular, que cubra todo el dispositivo y que sea de un material resistente", agregó.

Consejos para alargar la vida de la pantalla

No llevarlos en los bolsillos de las chaquetas por mucho tiempo. Este tipo de bolsillos aún no están diseñados para cargar celulares.

Evitar escribir mensajes cuando se camina o ir pendiente de la pantalla.

Evitar comprar costosas garantías y buscar teléfonos que paguen el arreglo de la pantalla. Por ejemplo, iPhone no lo hace, mientras que Android sí.

Y en este sentido puede haber varias miradas.

"Los llamados protectores-billeteras son la mejor opción en mi concepto porque cubren el celular en su totalidad, especialmente la pantalla cuando no la estás utilizando", anotó la experta de The Apopka Voic .

Pero hay quienes piensan que hay otras maneras más seguras de proteger el celular, especialmente con las fundas que cubren las aberturas como el conector de energía o de los audífonos.

Y es el caso de los llamados protectores de trabajo pesado o fundas militares. Estos resguardan el equipo no solo de violentas caídas, sino también del agua y del polvo porque cubren las entradas con pestañas que se pueden abrir cuando se necesita conectar los audífonos o la batería.

" Son efectivos , sin duda, además porque son probados contra varias caídas. Sin embargo, son difíciles de llevar en un bolsillo o en la billetera. Solo los recomiendo cuando se está en condiciones extremas", concluyó Hill.