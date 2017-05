Cinco antivirus gratuitos (y buenos) para Android

En temas de seguridad digital solo la paranoia es la mejor arma para sentirse (y estar) protegidos. No abrir un enlace o descargar un archivo así provenga de un amigo; no sucumbir ante las promesas de gratis, libre, sin costo, que nos llegan al correo o las redes sociales; no conectarse a un WiFi público, a menos que vayamos solo a navegar y no a hacer transacciones; revisar hasta el cansancio las aplicaciones que descargamos para estar seguros de los permisos que les damos, etc., son algunas labores que deberían ser nuestra tabla diaria de mandamientos.

En el caso del móvil, el aparato por el que transita hoy en día más del 80% del tráfico de internet en el mundo, las amenazas son muy comunes y cada vez más peligrosas. La semana pasada se descubrió un ataque en la tienda de Android que infectó a más de 40 apps con un troyano, dedicado a darle clic a avisos de publicidad para monetizar el tráfico a favor de los creadores del código maligno.

Se trata del virus 'Judy', el cual usa dicho sufijo en las apps infectadas. Se calcula que más de 40 millones de equipos fueron infectados.

El ransomware es una de las modalidades más comunes hoy en día en ataques a celulares, según Kaspersky Labs. Se trata de códigos que toman control de archivos dentro del equipo (contactos, documentos o ficheros del sistema que sin ellos el móvil queda inservible), para luego pedir dinero en bitcoins a cambio de 'liberarlos'.

Por eso, a continuación, en #CaracolDigital les presentamos 5 antivirus gratuitos para Android, calificados como los mejores en la tienda Play de Google, por prestigiosos medios de tecnología y analistas del sector, dada su capacidad de detección, facilidad de uso y poco consumo de recursos del equipo:

1. Hi Security. Tiene más de un millón de descargas y una calificación de 4,7 sobre 5. Su motor de detección es McAfee. Le permite proteger apps con contraseña y escanea WiFi públicas para evitar infecciones. Está en español. Acá podrá descargarlo.

2. Kaspersky Antivirus. Diez millones de descargas y 4,7 de calificación. Escanea en vivo archivos del teléfono y durante la navegación (enlaces). Protege su información personal y lo mejor: no tiene publicidad. Acá podrá descargarlo.

3. Avira. Diez millones de descargas y 4,5 de calificación. Enfocado en la protección de sus archivos personales. Rastrea su teléfono en caso de robo y borra la información de manera remota. La versión Pro es de pago. Acá lo puede descargar.

4. Avast. Cien millones de descargas y 4,5 de calificación. Protege apps con clave; analiza navegación en busca de virus; asegura conexión WiFI y potencia la RAM para mantener veloz el teléfono. Hay una versión Pro que es de pago. Acá lo puede descargar.

5. CM Security. Cien millones de descargas y 4,7 de calificación. Antivirus con funciones de privacidad como chat y navegación privada, toma fotos a intrusos que intenten acceder y una base de datos de virus actualizada a diario. Acá se puede bajar.

¿Cuál es su antivirus favorito para Android? Agradecemos compartir su experiencia en redes sociales con la etiqueta #CaracolDigital.