Uruguay cree que convocar comicios es lo más apropiado ante crisis en Brasil

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que convocar elecciones anticipadas en Brasil "sería lo más apropiado" para frenar la crisis política en ese país.

"No voy a opinar sobre la situación en Brasil, pero me parece que una elección sería lo más apropiado. Aunque no lo permite la Constitución (brasileña), si hubiera una reforma o alguna manera de zanjar este período...", aseguró a la prensa Novoa, que se encuentra en Viena acompañando al presidente Tabaré Vázquez.

El canciller uruguayo aseguró que "un año y medio más de inestabilidad no le hace bien ni a Brasil, ni a Suramérica, ni a la comunidad latinoamericana en su conjunto".

El presidente de Brasil, Michel Temer, está contra las cuerdas después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra a petición de la Fiscalía, que sospecha que el gobernante pudo haber participado de delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia y organización criminal.

La Fiscalía se basa en las confesiones de los directivos de la cárnica JBS, quienes acusaron a Temer de recibir coimas desde 2010, aportaron una grabación con el jefe de Estado y revelaron que pagaron sobornos a más de 1.800 políticos de 28 partidos a cambio de favores para la compañía.

El canciller uruguayo señaló que Brasil "tiene una gran influencia sobre el resto de los países, desde todo punto de vista".

Por esta razón, manifestó que aspira a que la crisis en ese país "se solucione lo más rápido posible, dentro de los canales y carriles constitucionales".

Según la Constitución, si Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección indirecta para escoger a la persona que completará el período iniciado por Dilma Rousseff en 2015, que concluye el 1 de enero de 2019.