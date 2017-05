Manuel Noriega: el dictador que trabajó con la CIA y mató a oponentes

El ex dictador de Panamá, el general Manuel Noriega, quien falleció en horas de la noche, era conocido por sus despiadadas decisiones, lavado de dinero, sus codenas, las relaciones con los capos de la droga en Colombia y por ser un doble agente entre la CIA y el régimen de Fidel Castro en Cuba.

Uno de los grandes errores que cometió del ex dictador fue ordenar personalmente las ejecuciones y la decapitación de uno de sus más abiertos opositores, Hugo Spadafora, quien desenmascaró las colaboraciones de Noriega con los carteles de la droga de Pablo Escobar y Carlos Ledher. Spadafora era descrito, en las conversaciones filtradas, "como un perro rabioso". Su cuerpo fue encontrado en una maleta a través del servicio de correo de Estados Unidos y su cabeza nunca apareció.

Noriega podría ser considerado en su época, el Donald Trump de hoy en día. No era carismático, pero si fascinante; no le gustaban los reporteros extranjeros ni los locales, excepto aquellos a quienes pagaba con dólares. Así como el actual presidente de los Estados Unidos, el ex dictador consideraba que él era lo mejor que le había pasado a su país, algo que, con el tiempo, demostró totalmente lo contrario.

A pesar de haber amasado una fortuna de 300 millones de dólares, Noriega fue condenado a 40 años de cárcel en los Estados Unidos en 1992 por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de activos, aunque fue liberado antes de ese tiempo porque Francia y Panamá pidieron su extradición por otros cargos.

Noriega fue enviado a París en el 2010, donde fue sentenciado a siete años de cárcel por la compra de apartamentos lujosos en la capital francesa, a partir de dineros proveniente del narcotráfico por cerca de 3 millones de dólares. Sin embargo, al igual que Estados Unidos, la justicia gala lo liberó y lo trasladó a Panamá, donde desde el 2011 pagaba una condena de 20 años.

Noriega falleció luego de permanecer en cuidados intensivos desde marzo cuando fue sometido a por lo menos dos operaciones para extirparle un tumor cerebral.