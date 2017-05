Sri Lanka comienza a recuperarse mientras muertos por lluvias rozan los 200

Las autoridades de Sri Lanka han dado por concluida la "amenaza inmediata" por las fuertes precipitaciones asociadas al monzón y los evacuados han comenzado a regresar a sus casas tras seis días de inundaciones y corrimientos de tierra, que dejan ya un balance de casi 200 muertos.

"Aunque la amenaza inmediata ha pasado, supervisaremos la situación ya que se esperan lluvias para hoy y mañana", indicó a Efe el director general del Centro de Gestión de Desastres (DMC), P. Liyanage.

A diferencia de las lluvias monzónicas que desde el jueves causaron graves inundaciones en el sur y suroeste del país, las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas están asociadas al ciclón "Mora", que tocó tierra a primera hora de la mañana en Bangladesh.

Con la mejora de la situación, algunos de los más de 75.000 evacuados en los últimos días han regresado a sus hogares e iniciado las tareas de limpieza en las áreas donde el nivel del agua ha disminuido, detalló Liyanage.

El último balance ofrecido hoy por el ministro de Sanidad del país isleño, Rajitha Senaratne, sitúa en 193 el número de fallecidos, en 94 el de desaparecidos y en 575.816 el de afectados.

En una rueda de prensa en Colombo, el titular de Sanidad advirtió de la posible propagación de enfermedades trasmitidas por el agua e infecciones de piel con el retorno gradual a la normalidad y anunció que ya se han puesto en marcha medidas al respecto.

Mientras tanto continúan las tareas de reparto de ayuda a las víctimas, en las que participan 1.500 efectivos del Ejército, y las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos, con otros 3.600 militares involucrados.

"No hemos abandonado la misión, no es posible asumir que todos aquellos catalogados como desaparecidos están muertos", aseveró a Efe el portavoz militar, brigadier Roshan Senevirathne, optimista a pesar de no haberse encontrado con vida hasta la fecha a ninguno de ellos.

Detalló que los equipos de emergencias han despejado varias carreteras afectadas por corrimientos de tierra, lo que les ha dado acceso a comunidades que permanecían incomunicadas en los distritos de Ratnapura y Kalutara.

El Gobierno lanzó hoy tres líneas directas de teléfono para coordinar la distribución de suministros para las víctimas, al tiempo que apeló a la población a donar productos de primera necesidad como bombas de agua para limpiar los pozos anegados por las lluvia.

La India, por su parte, ha enviado dos embarcaciones con suministros y varios equipos de rescate, mientras se espera que una tercera llegue en los próximos días.

El monzón suele dejar intensas precipitaciones en Sri Lanka en esta época del año.

En mayo del pasado año más de un centenar de personas murieron en una situación similar, entonces asociada a una depresión en la Bahía de Bengala, que golpeó con dureza en la parte central del país.

El monzón ha llegado este año a Sri Lanka después de que la isla viviera su peor periodo de sequía en cerca de medio siglo, lo que ha perjudicado seriamente al sector agrícola.