Transfieren de tribunal el caso del asesinato del hermano de Kim Jong-un

El juicio por el asesinato en Kuala Lumpur de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano, Kim Jong-un, fue transferido hoy de tribunal, aunque no se fijó la fecha de su inicio, informó la prensa local.

El juez Harith Sham Mohamed Yasin, del tribunal de Sepang, aprobó la petición de la Fiscalía para que el proceso se desarrolle en el Alto Tribunal de Sha Alam, ambos situados en el estado de Selangor, en la costa oeste de Malasia.

La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan Thi Huong, acusadas de asesinar a Kim Jong-nam el pasado 13 de febrero en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, comparecieron en el tribunal de Sepang acompañadas de sus abogados.

Ambas se enfrentarán a la pena de muerte si son encontradas culpables de asesinato.

Gooi Soon Seng, representante de Siti Aisyah, dijo que aún no ha recibido las copias de las pruebas a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones a la Policía malasia y la Fiscalía, según el diario The Star.

El fiscal Muhamad Iskandar Ahmad indicó que enviarán toda la documentación antes de la primera vista en el Alto Tribunal de Sha Alam.

Durante la vista hoy también había representantes de las embajadas de Vietnam, Indonesia y Corea del Norte.

Kim Jong-nam murió poco después de ser abordado por la indonesia y la vietnamita, quienes presuntamente le frotaron el rostro con un potente agente tóxico, en una acción que Corea del Sur y EEUU atribuyeron a agentes norcoreanos.

Las dos mujeres, que aseguran que fueron víctimas de un engaño en el que creían que participaban en una broma para un programa de televisión, fueron detenidas en los días siguientes y el 1 de marzo se las acusó de asesinato.

Los cuatro norcoreanos a los que la Policía acusa de planear el crimen se cree que huyeron a Corea del Norte, que ha negado su participación en el asesinato y ha acusado a Corea del Sur, país con el que técnicamente sigue en guerra, de confabular con Malasia.

Kim Jong-nam, cuya existencia como hijo del fallecido líder Kim Jong-il nunca fue notificada públicamente en Corea del Norte, estuvo en su momento considerado como el favorito para heredar la jefatura del régimen norcoreano, aunque cayó en desgracia en torno a 2001.

Los últimos años vivió exiliado en China, principalmente en Macao, adonde regresaba cuando le asesinaron en Kuala Lumpur.