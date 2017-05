Nueva controversia en torno a la "Niña sin miedo" de Wall Street

Otro artista más, con una nueva escultura, se ha sumado a la controversia que rodea a la "Niña sin miedo" de Wall Street, tras la aparición de una figura de un pequeño perro orinando sobre la pierna de la estatua de la menor.

"La mayoría de las personas estaban perplejas o entretenidas", dijo en declaraciones difundidas hoy por la cadena NBC el responsable de la escultura del can, Alex Gardega, que situó su obra a los pies de la "Niña sin miedo" este lunes, durante unas pocas horas.

La acción de Gardega se produce menos de 3 meses después de la aparición de la "Niña sin miedo", que mira con actitud desafiante al "Charging Bull" de Wall Street con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de una mayor presencia de la mujer en el sector empresarial.

La "Niña sin miedo", obra de la Kristen Visbal, fue colocada sin autorización en la víspera del Día Internacional de la Mujer por orden de una firma de inversiones y poco después las autoridades de Nueva York decidieron que permanecería en su lugar al menos un año.

En su momento, el autor de "Charging Bull", Arturo Di Modica, criticó duramente la presencia de la "Niña sin miedo" frente a su toro de bronce y arguyó que infringía sus derechos de expresión artística al modificar la dinámica creativa.

Gardega, afirmó, colocó la estatua del perro orinando sobre la niña en solidaridad con Di Modica, por el que dijo que sentía "mucha empatía".

"(La Niña sin miedo) no fue hecha por un individuo queriendo lanzar un mensaje. Fue hecho por una compañía financiera multimillonaria intentando promocionarse. Se trata de una campaña de publicidad disfrazada de arte", explicó Gardega.

Gardega, sin embargo, colocó al can orinando sobre la niña durante solo 3 horas y afirmó que su acción venía motivada también por el sentido del humor.

"Soy una persona feliz, no estoy enfadado y desde luego no soy antifeminista. Mi pieza tiene un sentido del humor y además me siento identificado con Arturo (di Modica) y con la integridad de su arte", agregó.