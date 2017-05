Diego Carretero: "He entregado mi corazón y casi la vida"

El novillero Diego Carretero, que saludó la única ovación de la tarde de hoy en Las Ventas, confesaba al término del festejo que se marchaba de la plaza "con la cabeza alta" porque, aún sin llegar al triunfo, "he entregado mi corazón y casi la vida".

Estas palabras venía a colación por la fuerte voltereta que sufrió en las postrimerías de la faena al quinto novillo de la tarde, al que había logrado "torear" después de tragar "una barbaridad" con él.

No obstante, también mostraba su inconformismo al reconocer que "uno siempre quiere más, mucho más. Venía a por otra cosa, más aún después del triunfo conseguido a principio de temporada en esta misma plaza, pero no ha podido ser. Me voy satisfecho con la imagen que he dado, sí, pero ahora toca volver a la lucha diaria para seguir abriéndome camino".

El mexicano Leo Valadez se marchaba visiblemente decepcionado por las pocas opciones brindadas por su lote.

"El primero no tenía mala condición, pero era muy soso y apenas transmitía, de ahí que la gente no haya entrado en la faena. Y al otro le han faltado finales y, sobre todo, motor. Esta plaza requiere de faenas de mucha intensidad, que todo vaya de continuo, de ahí que, habiendo dado la cara, me voy con una mano delante y otra detrás", declaraba el joven "hidrocálido".

Y muy similares han sido las palabras del debutante francés Andy Younes, apenado porque ninguno de sus dos novillos "han sido propicios para el triunfo".¡

"No obstante me he sentido muy a gusto toda la tarde, la gente me ha respetado y me quedo con las ganas de volver otra vez lo antes posible para demostrar mi valía en la primera plaza del mundo", concluía el joven galo.