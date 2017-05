"Pirates of the Caribbean" surca la taquilla con 76,6 millones de dólares

La quinta entrega de la saga "Pirates of the Caribbean", titulada "Dead Men Tell No Tales", surcó la taquilla estadounidense durante el fin de semana festivo del Día de los Caídos con una recaudación estimada de 76,6 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

En la cinta, el español Javier Bardem interpreta al fantasmagórico y aterrador Salazar, un capitán de la Corona española con el rostro medio desfigurado, la boca cubierta de sangre y el pelo flotante, que busca vengarse del pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) por haber destrozado su vida años atrás.

El filme ha sobrepasado la barrera de los 300 millones de dólares en todo el mundo en apenas cuatro días desde su estreno.

El segundo lugar fue para "Guardians of the Galaxy Vol. 2", con 19,9 millones de dólares.

En la película, los protagonistas se embarcan en nuevas aventuras galácticas, de nuevo con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre de Peter Quill (Chris Pratt).

Por su parte, el debut de "Baywatch", con Zac Efron y Dwayne Johnson "The Rock", se quedó en la tercera plaza con unos decepcionantes 26 millones de dólares.

Esta adaptación de la célebre serie se olvida de las tramas melodramáticas y prefiere los chistes explícitos y gamberros, abrazando la comedia paródica y autorreferencial.

La cuarta posición fue para "Alien: Covenant", con 13,1 millones de dólares.

En esta obra, que funciona como secuela de "Prometheus" (2012) y precuela de "Alien" (1979), la tripulación de la nave Covenant descubre lo que parece ser un paraíso inexplorado de la galaxia, pero que, en realidad, es un peligroso mundo cuyo único habitante es el androide David (Michael Fassbender), superviviente de la expedición Prometheus.

Por último, "Everything, Everything" ocupó la quinta plaza con 6,2 millones de dólares.

Se trata de la historia de una adolescente cuya vida está marcada al completo por sus numerosas alergias, hasta que conoce a un joven que le enseñará a afrontar su situación con otros ojos.