El cineasta Gustavo Salmerón compite en Karlovy Vary con un documental

El documental de cineasta español Gustavo Salmerón "Muchos hijos, un mono y un castillo", una alegoría de la España de la crisis, competirá en la 52 edición del festival de Karlovy Vary, que se celebra del 30 de junio al 8 de julio en esa ciudad balneario de la República Checa.

El actor y realizador madrileño Salmerón, que obtuvo el Goya al mejor cortometraje con "Desaliñada" (2002), se mantiene dentro del realismo, sin evasiones oníricas, y hace referencias a la situación económica en España, explicó a Efe Eva Zaoralova, una de las asesoras artísticas del festiva.

Este cineasta de 46 años ha involucrado a toda su familia en su trabajo, que ha tardado catorce años en rodar y ha tenido dos años de postproducción.

Julita, la madre, ha cumplido todos sus sueños de tener una familia numerosa, un mono y un castillo, y ahora sufre los efectos de la crisis económica, sin dinero para poder mantener el imponente inmueble, y a base de iniciativa y tacto logra mantener a la familia a flote, resume Zaoralova.

Salmerón, que ha actuado en más de 20 películas y ha trabajado con directores como Luis García Berlanga, Manuel Gutiérrez Aragón y Mario Camus, acudirá a la ciudad balneario con una numerosa delegación de su familia.

En la sección principal de largometrajes de ficción compiten por el Globo de Cristal doce películas, seis de las cuales suponen el debut de sus realizadores, si bien en esta ocasión no hay ningún trabajo español o hispanoamericano.

En la competición principal, está la eslovaca "The Line" de Peter Bebjak aborda el problema de las mafias que hacen estraperlo en las fronteras del espacio comunitario de Schengen por Ucrania.

También optan a la estatuilla "Arrhythmia" del ruso Boris Chlebnikov, "Men Don't Cry" del bosnio Alen Drljevic, "Birds Are Singing in Kigali" de la polaca Joanna Kos-Krauze o la comedia romántica "Keep The Change" de la estadounidense Rachel Israel.

En la sección de documentales, junto al celuloide de Salmerón, habrá otros diez trabajos de Reino Unido, Austria, Suiza, Dinamarca, Qatar, Croacia, Rumanía, Eslovaquia y el país anfitrión, entre otros.

El certamen celebrará el 30 aniversario de la creación de la Academia de Cine Europea, y con este motivo se pasarán conocidas cintas como "Land and Freedom" de Ken Loach, que aborda la Guerra Civil española, y que acudirá a Karlovy Vary a recoger el Globo de Cristal por su contribución a la cinematografía mundial.

Con ocasión de esa efeméride también se pasará "Mujeres al borde de un ataque de nervios", de Pedro Almodóvar.