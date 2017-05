Manguel recibe con "enorme responsabilidad" el Formentor de las Letras 2017

El escritor argentino-canadiense Alberto Manguel dijo hoy a Efe que es una "responsabilidad enorme" haber sido galardonado con el Premio Formentor de las Letras 2017, que acepta con "honor" porque premia su defensa de la lectura y por el respeto que le infunden los galardonados en anteriores ediciones.

"Supone una sorpresa, una responsabilidad enorme y... supone tener un poco la arrogancia de aceptarlo cuando uno sabe quiénes son los otros ganadores del premio", contó el actual director de la Biblioteca Nacional de Argentina poco después de que Basilio Baltasar, miembro del jurado del Premio, le comunicara la noticia.

El galardón español se concedió en una primera etapa desde 1961 a 1967 impulsado por la editorial española Seix Barral, y, en dos categorías, reconoció a célebres autores como Jorge Luis Borges, Samuel Beckett y Jorge Semprún.

En 2011 volvió a concederse y desde entonces han sido premiados los escritores Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia y Roberto Calasso.

Consciente de lo que supone ver su nombre asociado a estos "grandes escritores", Manguel (Buenos Aires, 1948), que ha publicado tanto en español como en inglés, es escritor, traductor y editor, acepta "el honor" de ser homenajeado porque en la premiación se menciona su defensa de la lectura.

"Y no voy a negar que defiendo la lectura. Para los jóvenes y los adultos", reconoció.

Entre otros aspectos, el jurado reconoce el conjunto de su obra como "una de las más lúcidas indagaciones en la historia orgánica de la biblioteca universal", así como su "atención especial" a la importancia de la lectura para las jóvenes generaciones.

"No olvidemos que los jóvenes que leen y los que no leen están en el contexto de la sociedad que le dejamos, y los adultos tenemos una responsabilidad, que es la del ejemplo. Si no tenemos la pasión de la lectura, no la vamos a poder comunicar a los lectores futuros", añadió.

El autor, que en noviembre de 2016 fue elegido académico de número de la Academia Argentina de Letras, donde era miembro correspondiente desde julio de 2013, fue también reconocido por que gracias a su obra se recuperará "el respeto que el libro merece como artefacto inteligente".

Es así que consultado por la gran oferta que puede generar la literatura en formato digital, Manguel fue tajante.

"El libro digital, con miles de propuestas, no es diferente de una biblioteca cualquiera. Nos hace esa misma oferta múltiple y lo que sucede es que nos sentimos con una responsabilidad distinta ante un artefacto que ante una biblioteca", consideró.

En el mismo sentido, señaló que "la angustia de saber que hay miles de textos... es la misma que la de un niño en una confitería, donde uno le dice al niño 'puedes comer todos los chocolates que quieras'. Eso termina en no digestión", remató.

De la calidad de la literatura actual, el escritor, en cuya biografía destaca la especial relación personal e intelectual que mantuvo con Jorge Luis Borges, afirmó que las obras que se producen necesitan un tiempo para "asentarse" y educar a sus lectores futuros.

"Las grandes obras no son de consumo inmediato, son como esos platos que necesitan un momento de reposo antes de consumirse con su pleno sabor", argumentó.

En cuanto a sus proyectos de futuro, además de acudir a recoger el Formentor de las Letras, que se entregará en septiembre en las Conversaciones Literarias de Formentor (Baleares, España), Manguel fue tajante.

"Tengo entre manos la Biblioteca Nacional de Argentina, que es un gran honor pero me ocupa 24 horas por día, siete días a la semana. No puedo hacer otra cosa que concentrarme en esta administración", concluyó.