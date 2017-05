El francés Gignac calificó de mentiroso a comunicador que lo acusó de agredir

El francés André Pierre Gignac, máximo anotador del fútbol mexicano en el presente año, calificó hoy de mentiroso a un comunicador que lo acusó de agresión y le preguntó si quería ganar fama a costa de él.

"Eres un p...e mentiroso si te hubiera pegado estarías todavía en el piso del estadio, créeme, qué quieres, engañar a la gente", escribió el delantero en su cuenta de Twitter en referencia a un desencuentro con un reportero tras la final del torneo Clausura.

Al referirse al incidente al concretarse la derrota de Tigres frente al Guadalajara, Gignac le dijo al periodista que no entendió su enojo después de la derrota y lo persiguió.

"Estabas gritándome, siguiéndome, vergüenza para la profesión periodista como tú, qué lástima que no te aventé la botella. No soy perfecto, tengo muchos defectos y si por la culpa de la prensa tengo que irme de México, me iré", señaló Gignac, quien reveló estar ya en Francia de vacaciones con mucha tristeza.

André Pierre Gignac es el mejor jugador del fútbol mexicano en este 2017, aunque con ocho goles quedó uno detrás del peruano Raúl Ruidíaz, del Morelia.

En cuartos de final el jugador hizo dos goles en el partido de ida ante Monterrey y dos más en el de vuelta para llegar a doce, a los que sumó dos en la final.

Los Tigres empataron en su estadio 2-2 con Chivas gracias a dos anotaciones de último momento de Gignac, pero en el duelo de vuelta el francés se fue en blanco y el Guadalajara del entrenador argentino Matías Almeyda venció 2-1 para ganar la final por 4-3.

"Felicidades Chivas", escribió Gignac, quien después de las vacaciones en su país regresará a Tigres para jugar el Apertura 2017 que comenzará el 21 de julio.