Modric: "Tenemos que imponer los valores del Real Madrid"

Luka Modric, centrocampista internacional croata del Real Madrid, señaló que la "lucha, entrega y humildad", son los valores del club que tendrán "que imponer" ante el Juventus en la final de la Liga de Campeones, para ser de nuevo campeones.

"Una final no es un jugador. Me siento bien físicamente, que es lo más importante en mi caso, pero en una final un jugador no puede hacer nada sin el resto del equipo. Tenemos que estar juntos e imponer los valores del Real Madrid, la lucha, entrega y humildad. Espero que sea suficiente para ganar el sábado sintiéndonos todos importantes", manifestó.

Modric espera una final durísima ante el Juventus italiano, del que destacó su defensa sin pensar que saldrán solo a defenderse. "Espero un partido duro, como son siempre ante equipos italianos. La Juve es muy buena y tiene una gran defensa, pero solo con la defensa no te da para ganar la final de Champions. Ellos son mucho más que eso", valoró.

Jugar la cita de Cardiff con el respaldo de haber conquistado la Liga, no relajará en ningún momento a los jugadores madridistas, según defendió Modric. "No nos va a cambiar nada haber ganado la Liga, al revés, te puede dar más confianza. Sabemos lo que es jugar una gran final y la vamos a preparar bien, para salir al campo y hacer lo de toda la temporada, sin cambiar nada".

"Hemos jugado contra muchos equipos difíciles esta temporada y seguro que la Juve será uno de los más. Sus números lo dicen todo. Han ganado ya dos títulos. Es un rival muy complicado", añadió.

Por último, dedicó elogios a su entrenador, Zinedine Zidane, y al centrocampista brasileño Casemiro. "Lo de Zidane es impresionante. Llegó en un momento muy difícil al equipo y consiguió cambiar todo, dar confianza a todos los jugadores y ahora ha conseguido que todos nos sintamos importantes. Tiene mucho mérito".

"Casemiro ha tenido una temporada magnífica. Ayuda al equipo en muchos aspectos, sobre todo en defensa, permite a otros jugadores que se vayan más adelante, sin preocuparse tanto de la defensa porque saben que tiene un jugador atrás que cubre todo y significa mucho para el equipo. Chapó para él por su temporada", sentenció.