Berlocq: "Me voy con la conciencia tranquila"

El argentino Carlos Berlocq afirmó a Efe que abandona "con la conciencia tranquila" el torneo de Roland Garros, en el que perdió en primera ronda contra el ucraniano Alexandr Dolgopolov por 7-5, 6-3 y 6-4 en dos horas y 10 minutos.

El oriundo de Chascomus no pudo igualar la racha de los últimos tres años, cuando había superado el debut en la tierra batida parisiense.

"Hice todo lo que tenía a mi alcance y no tengo nada que reprocharme (...) Uno siempre espera que sea el año en el que pases muchas rondas en este torneo, pero yo ya voy teniendo una edad y no se me dio nunca. Pero tuve otras cosas en mi carrera", aseguró.

El tenista afirmó que en el pasado torneo de Lyon sufrió algunos problemas en la espalda, pero que se encontró físicamente bien en Roland Garros. EFE.