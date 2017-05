Amenazan a entrenador de Atlético Tucumán para que su equipo pierda con River

El entrenador del Atlético Tucumán, Pablo Lavallén, dijo hoy que recibió varias amenazas para que su equipo pierda este miércoles ante el River Plate, que es 'escolta' del Boca Juniors en la Liga argentina.

"Me han llegado mensajes advirtiéndome que si le ganamos a River saben dónde vive mi familia o a qué escuela van mis hijos", dijo el entrenador, de 44 años.

Lavallén calificó lo sucedido como "un acto de cobardía de aquellos que se esconden en el anonimato que permiten las redes sociales" y explicó que la mayoría borra los mensajes después de amenazarlo.

El club emitió hoy un comunicado en el que se "solidariza" con el entrenador y "repudia" las amenazas que recibió.

Lavallén tuvo un exitoso paso como futbolista por el River Plate, con el que ganó varios títulos, y es un confeso hincha del 'Millonario'.

"Yo me formé en River, tengo mi corazón en River y no quiero que sea campeón Boca, pero soy profesional. Lo que corresponde es que yo hoy defienda los intereses de Atlético Tucumán, que es el club que me da trabajo y me permite construir una carrera en la dirección técnica", manifestó.

A falta de cuatro jornadas para el final de la Liga argentina, el Boca Juniors es líder con 53 puntos, seguido por River Plate con 49, Newell's Old Boys y Banfield con 48 y Estudiantes de La Plata, con 47.

Sin embargo, el 'Millonario' tiene un partido menos porque había pospuesto su visita a Tucumán por su participación en la Copa Libertadores.

River Plate y Atlético Tucumán se pondrán al día en el torneo doméstico este miércoles a las 20.15 local (23.15 GMT).